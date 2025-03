Exlusiva: Shakira: Los 50.000 euros en brazaletes de Tiffany and Co. (y de la venganza)

Va a ser difícil contar con Shakira para cualquier evento durante los próximos dos años. La cantante colombiana se encuentra inmersa en uno de sus proyectos más ambiciosos hasta la fecha: la gira mundial «Las mujeres no lloran World Tour». Solo en 2025 tiene ya cerrados 49 conciertos sin salir de América, espectáculos en los que, además, ha batido récords, con más de dos millones de entradas vendidas hasta la fecha y eso que todavía ni ha cruzado el charco. En España se la espera en 2026, con Madrid y Barcelona como las ciudades escogidas para acoger a una de las cantantes más escuchadas del mundo.

Vestida de Versace y Zuhair Murad

En años pasados, Beyoncé, Madonna y, por qué no decirlo, Rosalía, también han protagonizado giras muy demandadas donde, además de la música, la moda también tenía un gran protagonismo. Shakira no se ha quedado atrás y consciente de la importancia que esto tiene hoy en día tanto para la belleza del show como para las redes sociales, ha recurrido a un selecto grupo de diseñadores para que le realizaran el vestuario del espectáculo.

De esta manera, la podemos ver sobre el escenario con dos diseños de la línea de alta costura de la firma Versace (realizados por la ya ex directora creativa Donatella Versace) o del libanés Zuhair Murad. De hecho, la colombiana ha ido incluso un paso más allá, seleccionando modistas de todas las partes del mundo. A Italia, representada por Versace, y al Líbano, por Murad, se le suman destinos como la India, de la mano del creador Gaurav Gupta, que ha realizado una de los conjuntos más espectaculares, conformado por un corsé metálico con la imagen de un lobo y una falda que simula el mar, la ucraniano americana Natalia Fedner, el brasileño Dario Mittmann o el originario de Islas Caimán, Jawara Alleyne, encargado de realizar el look que luce cuando interpreta el conocido himno futbolístico «Waka waka».

Pulsera de Tiffanys de Shakira Nicolas Gerardin

Las cifras que maneja el show, ya solo por los trece cambios que realiza durante el concierto, se adivinan espectaculares, pero todavía no ha llegado lo más caro que luce la artista colombiana delante de sus fans. Hace unos días, en su cuenta personal, contaba a sus más de 91 millones de seguidores en Instagram la importancia que tenía el vestido de Fedner que lleva en la canción «La tortura» y desvelaba la joya que lo acompaña: dos «bone cuff» de Tiffany & Co. en oro. Se trata de uno de los diseños más importantes de la joyería contemporánea, creados en los años 70 por la modelo y diseñadora Elsa Peretti. Esas piezas son uno de los iconos de la firma americana, más allá de «Desayuno con diamantes» y Audrey Hepburn, y, sin lugar a dudas, son la pieza más cara que luce en este «outfit»: la pareja de brazaletes roza los 50.000 euros. «Me recuerdan al arte precolombino, en un segmento del show que me recuerda también a mi tierra. Para mí es un honor y un privilegio», aseguraba en Instagram.

Pero lo cierto es que esta no es la única colaboración que ha realizado Shakira con Tiffany & Co. para «Las mujeres no lloran World Tour». Porque, además de estos diseños en oro, también la podemos ver con otra pareja del mismo modelo, pero realizados en esta ocasión en platino con pavé de diamantes y que combina con la creación de Zuhair Murad, que cuenta con aplicaciones de espejos. Se trata de una edición exclusiva, ya que por primera vez se ha realizado este diseño con esos materiales que incluyen 100 diamantes en la curvatura del brazalete.

Además, para conseguir que esta joya fuera todavía más especial si cabe, la firma americana ha grabado a mano en el interior la frase «Las mujeres no lloran», una clara referencia tanto a la gira, como a uno de los mayores éxitos profesionales de la colombiana y a su vida personal, tras su separación de Piqué. Las imágenes de este detalle que LA RAZÓN muestra en primicia demuestran que Shakira ha dejado de llorar, ahora solo factura… y mucho.

La unión con España

Shakira parece que sigue teniendo muy en cuenta a nuestro país. Los «bone cuff» son el diseño más conocido de Tiffany & Co. de Elsa Peretti, la modelo y musa de Halston que en 1972 decidió convertir el pequeño pueblo de Sant Martí Vell, situado en la provincia de Gerona, en su refugio. Peretti vivió el final de su vida en esta localidad de doscientos habitantes.