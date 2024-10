Shakira habla de su duelo con Gerard Piqué: “El amor de mi pareja me defraudó”

Shakira se resiste a bajarse del caballo ganador que ha supuesto poner en jaque a Gerard Piqué con su música. Desde que sus canciones fuesen entendidas como armas de destrucción masiva –al menos sí de la tranquilidad de su ex-, la colombiana se ha hecho de oro. Tanto, que ha tenido que ampliar su tour internacional para poder acoger a las hordas de fans, que han superado las expectativas de los organizadores, obligándoles a replantear la gira con nuevas fechas y estadios más grandes. Mientras, Piqué sentenciaba sobre su ruptura, hablando por primera vez sobre la verdad que no se ha contado sobre el final de sus días con la madre de sus hijos, así como las mentiras que se han impuesto. Pero unos días después le llega el turno de réplica a la cantante, que ha concedido una inesperada entrevista en la que no se ha olvidado de hablar del exfutbolista blaugrana. Y es que no solo canta por su desamor, también sabe desahogarse con palabras, consiguiendo el mismo resultado: dejarle mal parado.

La artista colombiana es la estrella del próximo número de noviembre de la revista ‘GQ’, donde se confiesa sobre cómo le ha cambiado la perspectiva del amor después de su sonado fracaso con Gerard Piqué. Su ruptura supuso un antes y un después en su vida. Desde entonces no ve el romanticismo con los mismos ojos: “No es la misma, el amor de mi pareja me defraudó y afectó a mi idiosincrasia”, asegura. Ahora tiene problemas de confianza, pues no se cree a nadie cuando le habla bonito, optando por atender a sus acciones antes que a los cánticos de sirena de un hombre en modo conquista: “Es irremediable que, al menos por el momento, haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo”, confiesa, dejando ver que aún no está del todo recuperada de lo sucedido cuando Clara Chía entró en su vida.

Ha sido una época repleta de frustración y mucho dolor, en el que se ha enfrentado a un duelo complicadísimo. En este proceso ha jugado un papel importantísimo la música, vehículo para transitar sus emociones, además de encerrar dardos envenenados a Gerard Piqué, Clara Chía y todo aquel al que guarda rencor, como pueden ser también sus suegros: “Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar”. También de amasar una fortuna y es que su fracaso amoroso se ha traducido en un éxito en la pista de baile, en las listas de lo más escuchado y, por supuesto, a la hora de hacer caja, por aquello de que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos, Milan y Sasha Instagram

Después de lo sufrido al lado de Gerard Piqué, especialmente al separarse de él, Shakira confiesa que el amor ha pasado a un segundo plano y que ahora es la amistad la que realmente le importa, porque “es más larga que el amor”. Los hombres no han sabido ganarse un hueco en su corazón, aunque también le ha pasado esto con amigos, pero siempre ha tenido más gente que cuida de ella que personas que le han “traicionado, dado la espalda y reventado por dentro”. Se siente afortunada al poder decir que “por cada uno que no estuvo, hay cinco que sí estaban. Algo tuve que hacer bien para tener a tanta gente que me quiere”. Especialmente sus hijos, que la adoran, aunque sea una madre “sufridora”, como así reconoce ella en su última entrevista: “Domina mi vida absolutamente y todo lo que hago. No se me quitan de la cabeza ni un rato y esto consume una gran cantidad de energía. La misma pasión que dedico a mi carrera, o más, se la dedico a mis hijos, a su integridad, a su desarrollo”, detalla la artista, que también habla de sus próximos proyectos y su gira.