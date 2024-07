La foto más caliente de Aitana que derrite incluso a Sebastián Yatra

Aitanaes dueña de un cuerpo de infarto y lo sabe. Tanto, que no duda en presumir de él, ya sea en las playas de Ibiza ante la atenta mirada de los privilegiados bañistas, en la portada de las revistas del kiosco rosa de este miércoles o en sus propias redes sociales. Cualquier excusa es buena para lucir palmito y no tiene reparo alguno en mostrar su anatomía para el deleite de sus fans. También de su novio, Sebastián Yatra, que no es inmune a sus encantos y ha demostrado que ha caído rendido ante ellos como el resto de los mortales.

“Fotos de este último mes”, escribía como única explicación la cantante catalana de 25 años como acompañamiento a una colección de imágenes. Fotografías que no han dejado indiferente a nadie, especialmente la segunda de ellas, que ha causado auténtico furor y una oleada de comentarios repletos de piropos alabando cada centímetro de su cuerpo. No solo sus fans, aquellos que sueñan con su silueta y disfrutan de su talento sobre los escenarios. También su novio, pues el cantante colombiano no ha podido resistir la tentación de dejarle un mensaje en su última publicación para confesar lo prendido que está de ella, especialmente por esa segunda instantánea de la que todos hablan.

La foto en cuestión fue captada por la propia Aitana frente al espejo durante sus vacaciones en la isla pitiusa. Una imagen en la que cede todo el protagonismo a su privilegiada anatomía, potenciada estratégicamente con un trikini en un favorecedor color amarillo que resaltaba el bronceado de su piel y dejaba muy poco a la imaginación. Las redes sociales echaban humo y el calor se volvió aún más sofocante para sus seguidores, que se han derretido en halagos y piropos hacia ella, algunos incluso más subidos de tono que otros. Pero el que más ha llamado la atención ha sido el del propio Sebastián Yatra que mostraba su asombro ante la colección de instantáneas y más por la que está causando furor: “Esa segunda foto QQQQ”, comentaba.

Aitana con bañador amarillo. @aitanax

Pero, más allá de presumir de cuerpazo, Aitana ha incluido otras muchas fotografías en el álbum del que todos hablan. Por ejemplo, algunas que recuerdan su cumpleaños, la del día en el que probó suerte haciendo cerámica de barro o esa que muestra cómo se prepara para subir al escenario. Pero quizá las que más atención acaparen son esas captadas en Ibiza, en las que se muestra su cuerpo al natural, además de lo bien que se lo pasó disfrutando de los placeres de la vida en la isla pitiusa.