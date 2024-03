Froilán se queda en Abu Dabi y traza su nueva vida

Durante un tiempo, el joven, que ya tiene 25 años, era noticia día sí y día también. Unas veces por cuestiones familiares y otras en las que era protagonista de situaciones complicadas que no habrían destacado de no haber sido por su organigrama familiar. Esta situación cambió desde que Felipe –Pipe, como le llaman en familia– encontró su sitio en la capital de los Emiratos, donde se celebró la Cumbre del Clima en diciembre pasado. Era la prueba de fuego que superó profesionalmente. Su trabajo estaba centrado tanto en oficina como en logística, acompañamiento y traslado de las delegaciones. El contrato relacionado con esta actividad laboral finaliza en junio. Como informan a LA RAZÓN, queda aún mucho trabajo de oficina por rematar y es lo que está haciendo el equipo al que pertenece Froilán. Todos ellos tienen una edad parecida y se les conoce como «los juniors». La mayoría son jóvenes que provienen de empresas europeas y multinacionales para los que esta experiencia es un grado en su currículum. Lo mismo que para el hijo de la Infanta Elena, al que pudimos ver muy cambiado en el cumpleaños que su madre celebró en Madrid con toda la familia, incluidos los Reyes Felipe y Letizia. Aunque el trabajo que ha desarrollado hasta ahora no tiene continuidad específica, sí tiene varias posibilidades laborales, como el resto de sus compañeros que también permanecerán en Emiratos.

Nos aseguran que, si en los primeros meses en Abu Dabi se encontraba desubicado y nostálgico, ahora sucede todo lo contrario. Tiene un grupo de amigos españoles e internacionales con los que comparte salidas a restaurantes y a locales de ocio que suelen estar en los hoteles. Varios días, al finalizar la jornada laboral, se reúnen para jugar al pádel. Y dos veces por semana, almuerza o cena con Don Juan Carlos.

Como me explicaba la Infanta Elena en la fiesta de entrega de premios de las Meninas de España, «Felipe va a continuar en Abu Dabi. Está feliz y muy centrado». Y añadió cómo se encontraba el Rey Juan Carlos: «Está muy bien y en plena forma para su edad. Con Felipe han formado un buen equipo y se ven a menudo». Unas palabras que confirmaban la buena sintonía entre el nieto y el abuelo. Sobre todo, la agenda futura de su hijo no pasa por volver a España. Tiene título de Excelentísimo y Grande de España y su vida ahora es muy diferente a cuando cumplió la mayoría de edad.