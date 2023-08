Froilán: un billete de ida a Dubái con vuelta a España

El hijo de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena apura sus vacaciones en España en un recorrido «non-stop» por los puntos más turísticos de España sin que, hasta el momento, haya pisado Palma de Mallorca dónde está previsto que los primos Borbón pasen unos días en familia. La reunión podría producirse una vez que los Reyes de España y sus hijas abandonen la isla para dar inicio a sus vacaciones «privadas».

Froilán tiene derecho a un mes de vacaciones a las que pondría fin, previsiblemente, a mediados de agosto. Lleva descansando desde el 14 de julio, fecha en la que viajó a Ámsterdam para pasar unos días de incógnito entre amigos y celebrar en anónimo. Aterrizó en Marbella el día de su cumpleaños, el pasado 17 de julio, y desde entonces se encuentra en España. A esto hay que añadir los días sueltos de asueto que se ha tomado para alargar el puente de la fiesta del Cordero, que le permitieron pasar anteriormente casi diez días en España. Como cualquier asalariado, Felipe ha sabido estirar sus vacaciones y seguiremos viéndole por la costa española. Eso sí, antes de que acabe el mes de agosto deberá incorporarse a su trabajo. En esta recta final de la organización de la COPT28, la cumbre del clima que se celebrará a finales de año, Felipe Juan Froilán se trasladará a la ciudad donde se celebrará el evento.

Una vez que se instale en Dubái no podrá pasar tanto tiempo con Don Juan Carlos. El ritmo de trabajo del nieto favorito del emérito será frenético y, aunque solo les separen 150 kilómetros, difícilmente podrá escaparse a verle. Además, en la ciudad más cosmopolita y abierta de Emiratos Árabes Unidos, podrá disfrutar de una vida social más activa en sus escasos ratos libres. Coincidiendo con la Navidad y el fin de la Cumbre, regresará a España siendo aún incierto su futuro profesional. Está claro que trabajar para la petrolera ADNOC ha engordado su currículo. Hay que recordar que es su gran oportunidad ya que aún no ha acabado sus estudios. Le quedan un par de asignaturas para obtener el Bachelor´s Degree que le otorga la Universidad de Endicott al superar el programa de estudios que inició en el CIS, The College for International Studies, con sede en la capital de España.

Felipe Juan Froilán en una imagen reciente Gtres

Don Juan Carlos de Borbón ya se encuentra en la mansión que le ha cedido la familia real de Abu Dabi tras su escapada marinera a Galicia. Casi con toda probabilidad, el próximo domingo seis de agosto, celebrará con sus anfitriones árabes el Día de la Accesión del Sheick Zayed Bin Sultán Al Nahyam, artífice de la unificación de los emiratos árabes y padre del actual presidente de los Emiratos árabes, el jeque Mohammed, que ostenta el cargo que su padre desempeñó hasta 2004.

Unos días después, el rey Juan Carlos tiene previsto volar a Reino Unido para participar en su tercer Mundial de vela en la categoría 6M. Según nos ha confesado un miembro de la tripulación del Bribón, el velero se trasladará por ruta terrestre hasta la isla de Wight, la más grande de Inglaterra, cruzando el Canal de la Mancha. Allí se reencontrará todo el equipo que capitanea el emérito quince días antes de que comience la competición para poder entrenar en estas aguas, muy diferentes a las gallegas. Don Juan Carlos pasará su estancia en Cowes, la capital de la isla de Wight, un viaje que está perfectamente organizado. De hecho, según reveló la periodista Silvia Taulés, «está previsto que se aloje en casa de uno de los principales organizadores de la regata, amigo suyo desde hace décadas. La presencia del ex monarca ha sido muy frecuente durante años; se conoce cada palmo de la costa y a muchos de los ilustres residentes de este enclave».