Funeral del Papa Francisco: El cantante Al Bano justifica su ausencia

El cantante italiano Al Bano Carrisi disfrutó en 2016 de un emotivo encuentro con el Papa Francisco, un evento que marcó su vida tras desafiar las recomendaciones médicas después de sufrir un infarto. A pesar de este impacto, hoy no asistirá al funeral que se celebrará en la Plaza de San Pedro.

En una entrevista con "Corriere della Sera", el artista ha explicado los motivos de esta difícil elección. "Sé que no podría dar un paso sin que alguien me pidiera un selfi o un autógrafo. Y en una ocasión como esta, lo lamentaría mucho", subrayó durante la entrevista.

La declaración sorprendió a muchos de sus seguidores, pero Al Bano destacó cómo su presencia podría distraer de la intensidad espiritual del evento. Insistió en que no es una elección tomada a la ligera, sobre todo teniendo en cuenta el vínculo que le unió con el Papa. Su primer encuentro, en diciembre de 2016, tuvo lugar pocos días después de que el cantante sufriera un infarto, justo en vísperas del Concierto de Navidad en Roma.

"Si tengo que morir , mejor delante del Papa"

A pesar de la opinión contraria de los médicos, Al Bano decidió participar de todos modos en la audiencia con el Papa. "Si tengo que morir , mejor delante del Papa", afirmó con ironía, pero también con profunda devoción. Fue un momento imborrable, que él mismo describió como uno de los más intensos de su vida.

Con motivo de la desaparición de su hija Ylenia, Al Bano vivió uno de los momentos más oscuros de su vida. "Me había distanciado de Dios , me rebelé contra Él", aseguró. Pero el mensaje de esperanza y fe transmitido por el Papa Francisco le dio una nueva perspectiva espiritual de la vida. Aunque nunca hablaron de ello directamente, el Papa representó un punto de referencia y de consuelo para Al Bano.

El artista ha descrito al Papa Francisco como "un guerrero animado por la fe, enviado entre nosotros por el Espíritu Santo". Su capacidad de hablar a todos, creyentes y no creyentes, lo convirtió en un símbolo universal. "Si un ateo mira lo que ha hecho, no puede evitar creer". Con la entrevista, Al Bano ha querido rendir su particular homenaje a la memoria del Papa fallecido. Con discreción y desde un profundo respeto.