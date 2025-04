Al Bano y Romina Power: crónica del eterno matrimonio musical

"Felicidad es un viaje lejano mano con mano". A pesar de que se divorciaran hace ya 25 años, Al Bano y Romina Power han sabido hacer de sus vidas todo un viaje sentimental donde la banda sonora ha sido el puente que ha hecho de unión entre el italiano y la estadounidense. Este año, el dúo italiano por antonomasia vuelve a los escenarios, y lo hace con dos conciertos donde podrá conectar con el público español.

Al Bano y Romina Power, preparados para su vuelta a los escenarios Andy Kania

El próximo 24 de mayo, el Movistar Arena (antiguamente llamado Wizink Center) se pondrá sus mejores galas para acoger a los autores de 'Felicità'. Por su parte, los cantantes actuarán en los jardines del Palau de Pedralbes de Barcelona el día 8 de julio. Con este esperado regreso, ambos pretenden demostrar que su historia es de esas que nunca pierde a magia, ocurra lo que ocurra.

La formación del dúo

El joven Albano Carrisi debutaba como cantante en el año 1966, a través de su participación en el Festival de la Rosa. Al año siguiente, su canción 'Nel sole' le daría su primer éxito y un cierto grado de reconocimiento en la sociedad italiana. Este sería su billete para participar en el Festival de Sanremo de 1968, el mítico certamen de la canción italiana, donde se haría con el Premio a la Mejor Canción por 'La siepe'.

Dos años más tarde, Carrisi hacía una colaboración con una entonces joven estadounidense desconocida para el público de Italia: Romina Power. El tema 'Storia di due innamorati' parecía ser un presagio de unas inminantes campanas de bodas que llegarían a repicar ese mismo año. La pareja tendría a lo largo de su vida hasta cuatro hijos: Ylenia, Yari, Cristèl y Romina.

Éxito musical pero declive familiar

Entre mediados de los años 70 y mediados de los 80, el dúo se asentó como una de las mejores propuestas musicales no solo de Italia, sino de toda Europa. Además de sus participaciones en conjunto en Sanremo, Al Bano y Romina tuvieron la oportunidad de representar a Italia en el Festival de Eurovisión hasta en dos ocasiones. Tanto 'We'll Live It All Again' (1976) como 'Magic Oh Magic' (1985) terminarían en una notoria séptima posición.

En 1994, la vida del dúo cruzaría un punto de no retorno con un hecho que les marcaría de por vida. Su primogénita, Ylenia Carrisi, desaparecía en Nueva Orleans en enero de ese mismo año. El desgaste por no saber donde se encontraba su hija terminó por hacer mella en la pareja, quien decidiría separarse en 1996, para más tarde firmar el divorcio en 1999.

Sus vidas actualmente

A día de hoy, ambos siguen manteniendo una relación especial, demostrando que el amor es capaz de transformarse y darse de otra manera distinta. En cuanto a Al Bano, el italiano vive en su Cellino San Marco natal, la localidad de la provincia de Brindisi en la que se crió. Su casa cuenta con su propio estudio de grabación y un lago con seis islas, cada una en honor a uno de sus hijos. El artista posee otros dos hijos, Jasmine y Albano, fruto de su segundo matrimonio con la periodista Loredana Lecciso.

Casa de Al Bano en Cellino San Marco Eccellenze Meridionali

Romina, por su parte, era vinculada sentimentalmente en 2016 al productor de Hollywood Brian Sweeney, con quien llevaba manteniendo una relación desde 2012. Además de su labor artística, la estadounidense siempre se ha encargado de mantener intacto el legado de su padre, el legendario actor Tyrone Power, fallecido en 1958.