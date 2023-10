Kiosco: La Baronesa Thyssen, Khun Anan y Gabriela Guillén, protagonistas de las revistas del corazón

La Baronesa Thyssen se sincera con Hola! en su casa de Andorra junto a sus hijas, Carmen y Sabina, a punto de cumplir su mayoría de edad. Carmen Cervera habla del gran cambio de sus mellizas, de sus preocupaciones como madre y de su vida de hoy. "Me encantó, con jardín, está muy cerca del centro y con estas vistas sobre la ciudad no me dejaron indiferente. En esta casa, mis hijas y yo vivimos muy a gusto. Es muy cómoda, tiene mucho espacio", explica la Baronesa de su casa de Andorra donde reside. "Vivo feliz. Y procuro, como siempre he hecho, no salir de mi forma habitual de ser, centrada en el trabajo y la familia", asegura, más de un año y medio después de la firma del histórico convenio de alquiler de su colección, el l9 de febrero de 2022, que España no podía dejar escapar, cerrando un acuerdo muy importante para la cultura y arte de nuestro país. Pero la baronesa no baja el ritmo, enfrascada siempre en negociaciones, reuniones, patronatos, sus museos, sus joyas más preciadas y otras nuevas facetas que están suponiendo toda una nueva aventura, como el hotel boutique The Pink Elephant, que inauguró el pasado abril en S’Agaró, muy cerca de su querida Mas Mañanas, su residencia de la Costa Brava.

La modelo Teresa Baca, que en marzo contrajo matrimonio con Álvaro Torres Calderón, está embarazada de su primer hijo que será una niña. Se encuentra fenomenal y no puede estar más feliz e ilusionada. "Me gustaría ser mamá pronto. Siempre he soñado con crear una familia grande", confesaba Teresa Baca este verano en las páginas de ¡Hola!

Aristocracia, elegancia y poder en la espectacular boda de Javier Prado y Catalina Vereterra. El hijo de Borja Prado Eulate, presidente de Mediaset, y Pilar Benítez, se ha casado en Medina Sidonia (Cádiz).

La revista Semana tiene a Khun Anan, el exabogado de Daniel Sancho como protagonista. "Los jueces no le van a creer", asegura el letrado. Khun Anan había sido una pieza clave en la defensa del hijo de Rodolfo Sancho, al menos hasta ahora. Era hace apenas unos días cuando se daba a conocer la drástica decisión del actor a la hora de prescindir de los servicios del abogado tailandés. Una noticia que hace que la estrategia de cara al juicio por el crimen de Edwin Arrieta dé un giro de 180 grados.

En declaraciones exclusivas a Semana, Khun Anan ha tomado la palabra para augurar un futuro muy poco prometedor a Daniel Sancho en prisión: "Si no cambian de estrategia legal, será condenado a pena de muerte sí o sí", ha asegurado. Y es que, el abogado tailandés considera que Marcos García-Montes, letrado español de la familia, no está haciendo ningún favor al asesino confeso de cara a las autoridades: "El abogado español no respetó el procedimiento y criticó en público mi trabajo, intentando dañar mi reputación", ha revelado. Además, también ha confesado para este medio que hizo "un espectáculo lamentable y bochornoso a la entrada de prisión", lo cual deja en muy mal lugar al joven en unas circunstancias muy complicadas para el frente a la Justicia. "Mi preocupación es que Daniel quede en manos de alguien que pueda llevarle a la pena capital".

Gabriela Guillén tras visitar urgencias necesitaba tiempo para sí misma. Por esta razón, la ex de Bertín Osborne ha hecho las maletas y ha viajado sola a la costa de Huelva. Así lo reflejan las fotografías exclusivas que te muestra la revista, donde se puede ver a la joven muy pensativa, tanto que sus instantáneas hablan por sí solas. Buscaba reflexionar sobre todos los cambios que están teniendo lugar en su vida y sobre el pequeño que pronto, muy pronto colmará de felicidad a los suyos. Un momento que ella espera con muchísima ilusión, pero cuya recta final se le está haciendo cuesta arriba.

La Infanta Cristina derrochó sonrisas y se dio un baño de masas en la boda de Javier Prado y Catalina Vereterra, donde coincidió con famosas como Carla Bruni.

Además, Sergio Rico y Alba Silva reciben a la revista en su casa tras salir del coma: "Nunca me he planteado que podía haber muerto. Tengo un aneurisma que puede llegar a fallar y provocar un derrame cerebral", revela el jugador.

La revista Lecturas habla también del adiós de Jorge Javier a su programa: "Me duele defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable". "Cuando me presentaron el proyecto de "Cuentos chinos" jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado. Y mira que se me presentaron opciones pero esa, nunca. Creía sinceramente que podríamos hacernos hueco en una franja muy complicada en la que, además, Telecinco llevaba mucho años sin apostar. No había costumbre de pasar por la cadena para ver un programa que empezara a las diez menos diez de la noche. Pese a todo, estaba convencido de que lo lograríamos", destaca.

Isabel Pantoja humilla a su hija Isa con un último desprecio. La cantante se niega a un acercamiento con la joven. Isa Pantoja (27 años) vive la recta final de su soltería inmersa en un duro vaivén emocional que la lleva de la felicidad por casarse con el hombre de su vida a la desolación por la ausencia de su madre. Tras meses esperanzada por contar con su presencia en su ansiada boda, después de esta última humillación que le ha infligido su progenitora, ha perdido la ilusión. Según Antonio Rossi, Isa pidió dos entradas al entorno de Isabel Pantoja para su concierto de Sevilla, no se las dieron por orden expresa de la cantante. La joven se hundió cuando este gran disgusto fue desvelado y, desfondada, solo acertó a preguntar: "¿Cómo sabes eso?". Acto seguido, confesó que ese gesto era su último cartucho para acercarse a su madre: "Me planteé ir porque, no es un secreto, quiero que venga a la boda, quiero hablar con ella...", afirmaba triste.

Bigote Arrocet ees el protagonista de Diez Minutos. "María Teresa Campos se quiso casar para dejarme una pensión", destaca el humorista decidido a contarlo todo sobre su relación con la periodista fallecida y con sus hijas.