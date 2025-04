Gabriela Guillén reacciona a la supuesta nueva ilusión de Bertín Osborne: "No tengo nada de que decir"

Bertín Osborne ha vuelto a acaparar todos los titulares de las últimas horas por tener una presunta nueva relación sentimental. Según el fotógrafo Tino Torrubiano, se trataría de una compañera de la productora del programa que presenta en Canal Sur, "El Show de Bertín", 20 años menor que él, y con la que estaría saliendo desde hace unos meses.

Ante el revuelo, el presentador entró en "Y ahora Sonsoles" y desmintió rotundamente esta información. "No tengo productora, si es a la que hago yo en el programa de Sevilla, todas están casadas y la única que no lo está, se casa en verano y su futuro marido es muy, muy amigo mío. No salgo con nadie", declaró Bertín Osborne.

La reacción de Gabriela Guillén

La modelo ha sido una de las últimas en reaccionar a esta supuesta nueva ilusión del presentador. En esta última ocasión, aunque Gabriela ha preferido mantenerse al margen sobre la posibilidad de que el artista hubiera comenzado una incipiente relación, tan solo se ha limitado a que no tiene nada que decir. "Preguntárselo a él", ha expresado con cara de circunstancia.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Eso sí, Guillén no ha podido evitar sonreír al ser preguntada que, aunque Bertín ha negado su incipiente relación, hizo lo mismo cuando ellos estaban juntos, afirmando que era una de tantas amigas con las que se veía. "Me río, me río, me río", ha declarado la modelo, sin querer pronunciarse sobre ninguna cuestión relacionada de su hijo y el presentador.

Los detalles de su presunta relación

"Ellos se conocieron en la misma productora en la que trabaja Bertín, en ‘El show de Bertín’ y llevan más o menos tres meses viéndose más asiduamente”, explicó Torrubiano. Según el fotógrafo, "todos los fines de semana o casi todos viajan juntos y este pasado fin de semana, por ejemplo, lo han pasado en Palma de Mallorca según me cuentan. Bertín está, la verdad, que muy ilusionado".