Bertín Osborne tiene nuevo amor: morena, 20 años más joven y trabaja con él

Bertín Osborne no pierde la esperanza y a sus 70 años estaría de nuevo apostando por el amor. Al menos eso es lo que aseguran desde ‘TardeAR’ este jueves, donde dicen conocer “la identidad de su nuevo amor”. Comienzan a cebar la noticia desde primera hora de la tarde, asegurando que “la persona que conoce su identidad viene en AVE desde Andalucía y desvelará su nombre en directo en el plató” del programa de Telecinco. Más bien será desde el mismo andén, pues se les ha complicado las conexiones.

Sea como fuere, parece que el presentador había decidido abrirse de nuevo al amor, después de lo mal que salió lo suyo conGabriela Guillén. Fruto de su romance nació su último hijo, ese al que no reconocía como propio en un principio, pero que después terminó por asumir para evitar una batalla judicial larga y costosa. Esto le ha dañado mucho su imagen pública y desde entonces se le hacía recluido en su finca de Sevilla, donde tiene una yeguada que le ha dado recientemente una gran alegría. Pero parece que su corazón está contento también por la aparición en escena de una nueva mujer. ¿Quién es ella? Ya saben todos los detalles.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

El supuesto nuevo amor de Bertín Osborne

Aunque aún sea tratado como presunto, desde el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto lo sentencian: “Tiene un nuevo amor. Está enamorado”. El encargado de dar la noticia exclusiva en el programa de Telecinco es el paparazzo Tino Torrubiano, que tras llegar a la estación de Atocha de Madrid reconoce haber estado reunido con personas del círculo más íntimo del exmarido de Fabiola Martínez. De esta cita saca una conclusión en firme: “Bertín Osborne está de nuevo ilusionado”.

El fotógrafo profesional da más detalles sobre este idilio inesperado: “Ellos se conocieron en la misma productora en la que trabaja Bertín, en ‘El show de Bertín’ y llevan más o menos tres meses viéndose más asiduamente”, mantiene Torrubiano, que dice además que “todos los fines de semana o casi todos viajan juntos y este pasado fin de semana, por ejemplo, lo han pasado en Palma de Mallorca según me cuentan. Bertín está, la verdad, que muy ilusionado”.

Bertín Osborne Connie G. Santos La Razón

Desde el citado programa confirman entonces que Bertín Osborne habría iniciado una relación a principios de año con una compañera de trabajo. No es una persona que trabaje frente a las cámaras, sino que es anónima pese a trabajar en el medio. Otros datos: es morena, española, andaluza y “es bastante más joven que Bertín, me dicen que puede haber una diferencia de unos veinte años”. Para el profesional que ha llevado la información al programa, lo más curioso no es que el presentador tenga nuevo amor, sino el hecho de que él sea quien ya se lo esté comunicando a su entorno. Esto evidenciaría la ilusión con la que inicia esta nueva etapa en su vida. Por el momento no hay imágenes que prueben este romance.