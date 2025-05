Gloria Camila tumba a Ana María Aldón con dos certeros disparos

Gloria Camila Ortegaha regresado a los platós de Telecinco después de muchos años sin querer dar la cara. Huyó de los focos para centrarse en su salud mental, cuando su padre se encontraba en medio de su separación de Ana María Aldón, tras el documental de su hermana Rocío Carrasco y los ataques de su ex, Kiko Jiménez y el encierro de su hermano José Fernando. Fue demasiado para ella. Ahora tiene fuerzas renovadas. Especialmente para retomar conflictos pasados, como el que mantiene que la que fuese esposa de su padre.

La ex de José Ortega Cano también ha vuelto a los ruedos televisivos. Lo hace con una nueva hornada de reproches a la familia que le acogió en su seno y de la que sigue formando gracias a su hijo, el pequeño José María. Todos coinciden en que es lo mejor que les ha pasado, lo mejor que les une. También motivo de su disputa, especialmente después de que Ana María Aldón dijese que el torero “quería un hijo biológico y me tocó a mí”. No ha sentado bien su afirmación, entre muchas otras. Gloria Camila responde ahora en ‘TardeAR’.

Gloria Camila y Ana María, de nuevo a la gresca

La exmujer de Ortega Cano ha explicado cómo no buscaba tener un hijo, pero en sus primeras cuatro citas se obró el milagro. También detalló en ‘De viernes’ cómo se tomó la noticia del embarazo su hijastra: “Gloria se sorprendió. Una niña con diecisiete años, su padre ahora conoce a una mujer y a los tres meses se queda embarazada. Pues normal, se sorprendió mucho, se quedó en shock”. También da pistas sobre el rechazo inicial. También de cómo terminó todo estallando entre ellas, además de pasar por el problema con el alcohol del torero. Muchos temas delicados que la otra parte ataja como nueva colaboradora de ‘TardeAR’.

“Yo lo vi después. Me voy a mantener en lo que dije, que le voy a procesar un respeto porque es la madre de mi hermano. Yo no voy a entrar en guerras, no voy a replicar, desmentir, decir. Sobre todo, ya por mi padre. Mi padre ya en su momento lo pasó mal, sin ni siquiera él haber salido. Yo no voy a venir ahora a contar cosas que ni él ha contado. Entonces me mantengo en eso”, comienza Gloria Camila muy rotunda, que desea alejarse lo máximo posible de la polémica que le arrastra con la que fuese su madrastra antes de terminar discutiendo y en bandos enfrentados en lo personal y también en lo profesional como estrellas del medio.

“Quiero entrar en dos puntos”, pide Gloria Camila antes de que le pongan más dardos recopilados de la entrevista de Ana María Aldón en ‘De viernes’: “Uno es que en el momento que ella habla del momento de Zaragoza, si sois una pareja, ella hace el esfuerzo de irse a Zaragoza, que es algo que siempre se le ha valorado y agradecido. Pero ella decide irse con mi hermano pequeño que acaba de nacer y decide llevarse a su hija mayor de edad para ayudarla. No solo eso, además mi padre le pone una persona de confianza plena, 24/7, exclusivamente para ella. En un apartamento, además, bastante cómodo y bastante bueno. Encima enfrente del abogado para cualquier cosa que necesite tanto uno como otro. Y la que se queda sola en Madrid soy yo, porque la persona que le pone de confianza es la persona que se encarga de mí en Madrid”, reclama. Estaba estudiando y atenta a lo que sucedía con su hermano, ingresado en un centro psiquiátrico en la capital.

“El segundo. Hay un tema que toca, que además me parece como un poco dañino, el sacar a decir que mi padre le paga los estudios a mi hermano, igual que a mí se me han pagado. Claro, evidentemente un padre, yo que por desgracia no tengo madre, pues evidentemente mi padre se hace cargo de mis estudios, de los pagos. Porque por desgracia no tengo madre, pero de haber tenido madre, estoy segura de que también se habrían encargado de eso. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo de que mi hermano tengo el orgullo de que mi padre le pague los estudios. No me parece algo reprochable como para destacarlo ahí como algo negativo. Al revés, ella es la que se empeña en hacer la diferencia entre unos y otros, cuando en mi familia no ha existido esa diferencia”, zanja los puntos que le molestaron de la entrevista.