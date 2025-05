La confesión más íntima de Leire Martínez: "Mi hijo nació muerto, le tuvieron que reanimar"

A sus 45 años, Leire Martínez atraviesa una de las etapas más reveladoras de su vida. Atrás quedó su época como vocalista de La Oreja de Van Gogh, el grupo que marcó a una generación y al que puso voz durante más de una década. Hoy, con su primer éxito en solitario -"Mi nombre"- arrasando en YouTube con más de un millón y medio de reproducciones, la cantante se presenta al mundo desde otro lugar: más libre, más suya.

Pero no solo la música ocupa su presente. Leire, que suele mantener con discreción su vida privada, sorprendió con una de sus declaraciones más íntimas durante su paso por el programa "Uy, la pregunta", donde cocinó y conversó con el tiktoker Sensillo con S en un formato informal y distendido que terminó revelando emociones profundas. En un momento de la charla, al hablar de Picasso, el entrevistador mencionó que el artista había nacido muerto. Leire se detuvo un instante. Y entonces soltó una verdad que no esperaba decir: "Ya, como a mí mi hijo".

"Es un niño normal, ojalá no fuera tan listo"

Se refería a Lucas, su hijo de diez años fruto de su relación con Jacobo Rodríguez Bustamante, con quien hoy está divorciada. "Te lo juro, le tuvieron que reanimar", confesó. Y añadió con serenidad: "Debe ser muy habitual. Hay una prueba que les hacen en el talón, para medir la oxigenación en sangre. Lucas dio muy bajito en el primero". Luego, como quien lanza un salvavidas al silencio, añadió con una sonrisa: "Pero es un niño normal. Ojalá no fuera tan listo".

Leire Martínez en los Premios Dial Tenerife 2025 Gtres

La maternidad, para Leire, no es una anécdota en su biografía. Es una columna vertebral. En entrevistas anteriores ya había hablado de la conciliación entre la música y la crianza. "Lograré trabajar y criar compaginando, como todas las madres. He tenido suerte de pasar mucho tiempo junto a Lucas", dijo en 2019. "Hay mujeres que a los cuatro meses tienen que volver a sus trabajos... Y, a mí, esa vinculación me costará romperla. Pero también siento que necesito mi momento. Necesito ambos mundos".

Hoy, Leire no solo canta con más fuerza. También habla con una claridad que conmueve. Su renacer musical viene acompañado de una narrativa personal valiente, donde se funden la maternidad, el duelo, la separación y el deseo de reinventarse.