Garbiñe Muguruza: de las pistas a la dulce espera de su primer hijo

Acostumbrada a levantar trofeos, escuchar himnos y ser foco de titulares deportivos en todo el mundo, Garbiñe Muguruza abre ahora un capítulo completamente distinto en su vida, quizá el más trascendente de todos. La extenista, que se retiró oficialmente en abril de 2024, ha anunciado que está esperando su primer hijo a los 32 años, fruto de su matrimonio con Arthur Borges. Una noticia que ha inundado sus redes sociales de mensajes de cariño y felicitaciones.

Con la palabra "Familia" como única leyenda, Muguruza compartía varias fotografías en las que se la ve radiante, posando en bañador verde oscuro y mostrando, con orgullo y serenidad, las primeras curvas de su embarazo. El escenario elegido, un entorno paradisíaco de palmeras y vegetación exuberante, subraya la etapa luminosa que atraviesa la deportista.

Un año después del "sí, quiero"

El anuncio llega casi un año después de su boda con Arthur Borges, con quien reside en Ginebra. En octubre de 2023, la pareja sellaba su historia de amor en Marbella, en la finca La Concepción, un enclave de ensueño rodeado de jardines tropicales y árboles centenarios. A aquella celebración asistieron noventa invitados llegados de distintos rincones del planeta, reflejo del carácter cosmopolita de ambos. Fue, como la propia Muguruza confesó entonces, "de película total".

Hoy, esa película avanza hacia un nuevo episodio: la maternidad. En apenas unos meses, la campeona de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017 tendrá en brazos al que ya considera su mayor triunfo personal. Una victoria íntima que llega tras una carrera marcada por el esfuerzo, la disciplina y la gloria. "Ha sido una carrera larga y preciosa, pero toca abrir un nuevo capítulo", decía emocionada en su despedida de las pistas, celebrada en el Palacio de Cibeles.

Las felicitaciones por la noticia no se han hecho esperar. Amigas, referentes y rivales en la pista como Conchita Martínez, Carla Suárez o la actual número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se sumaron a la oleada de mensajes celebrando la buena nueva. Un gesto que confirma el respeto y el cariño que Muguruza ha sabido ganarse en el circuito internacional.

En esta nueva etapa, alejada de la presión competitiva pero llena de expectativas personales, Garbiñe Muguruza parece más preparada que nunca para disfrutar de la vida sin raqueta en mano. Su mejor trofeo está por llegar, y todo indica que lo recibirá con la misma pasión con la que tantas veces levantó una copa en el centro de una pista.