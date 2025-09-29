Carmen Lomana presenta a su nuevo amor: "Parejón"

Carmen Lomana, icono de estilo y una de las mujeres más elegantes de nuestro país, atraviesa un momento vital luminoso. A sus 77 años, la socialité ha confirmado lo que ya se intuía: vuelve a estar enamorada. Y lo ha hecho a su manera, compartiendo en sus redes sociales la primera fotografía junto a su nuevo novio, Antonio Gutiérrez, inspector de Hacienda y viudo, con quien le une una amistad de larga data convertida ahora en complicidad romántica.

En la instantánea, que ha generado un auténtico revuelo digital, Carmen posa frente a un espejo con un sofisticado vestido lencero blanco, mientras Antonio captura la escena con su propio móvil. "Volviendo de una cena… Fotos delante del espejo, mucha alegría y felicidad", escribe la socialité junto a un corazón. Un gesto espontáneo y elegante que no ha tardado en recibir la ovación de sus seguidores: "Mi pareja favorita", "Guapa y bien amada", "Parejón".

La noticia no ha pillado del todo por sorpresa. Hace solo unas semanas, Lomana hablaba en televisión sobre este hombre que le ha devuelto la ilusión. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es un poco más que amigo. Es el tío más divertido y con el que más me río del mundo. Encontrar a alguien con quien eres tan cómplice está muy bien", confesaba en "Y ahora Sonsoles".

El nombre de Antonio no es desconocido para los más atentos: fue pareja de la recordada Marta Chávarri y, con 72 años, conserva un perfil discreto que contrasta con la notoriedad mediática de Carmen. Juntos han compartido ya viajes, cenas y un verano en Asturias, aunque la socialité insiste en definir su vínculo con un guiño de humor: "Es mi fijo discontinuo".

Este nuevo capítulo llega tras una vida marcada por amores intensos y pérdidas irreparables. Guillermo Capdevila, el empresario chileno al que ella llamaba cariñosamente Willy, fue, en palabras de Lomana, "el verdadero amor" de su vida. Su trágica muerte en 1999 tras un accidente de tráfico cambió para siempre el rumbo de la empresaria. "Vivíamos como novios eternos, el uno para el otro", ha recordado en más de una ocasión.

Ahora, mientras presenta su libro "Pasión por la vida", donde repasa recuerdos íntimos y viajes por todo el mundo, Carmen se muestra serena, elegante y vital. Y aunque insiste en que aquel gran amor fue único, sus seguidores celebran verla feliz de nuevo, con esa mezcla de sofisticación y espontaneidad que la han convertido en la gran dama de las fiestas y salones españoles.