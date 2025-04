Genoveva Casanova, muy enfadada con los que piensan que ella ha influido en el aplazamiento de la boda de su ex, Cayetano Martínez de Irujo

Una amiga de Genoveva Casanova, que nos pide que mantengamos su nombre en el anonimato, sale al paso de los rumores a que apuntan a que la mexicana podría ser la culpable del aplazamiento de la boda de su ex marido, Cayetano Martínez de Irujo, y Bárbara Mirjan. Según esta fuente, “estos rumores no tienen razón de ser. Genoveva quiere lo mejor para el padre de sus hijos, y si tiene pensado casarse con Bárbara, ella les desea la mayor felicidad del mundo. Por eso está tan enfadada con los que piensan que ha intrigado para que se suspenda el enlace. No lo entiende y deja muy claro que jamás se entrometería en las decisiones de Cayetano”.

Genoveva mantiene una relación muy cercana con su ex y la novia de este, de hecho trabaja para Cayetano en asuntos relacionados con sus fincas. Es más, él le pasa una pensión y le paga el alquiler del lujoso piso en el que vive, en la zona cercana al parque del Retiro madrileño.

Una buena relación

El amor se acabó pero no la amistad. El aristócrata nunca ha hablado mal de Genoveva, al contrario, siente por ella un enorme cariño y suelen quedar a comer cuando sus dos hijos, que viven fuera de España, vienen a Madrid.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo Gtres

Cuando salió a la luz el affaire de la mexicana con Federico de Dinamarca, Cayetano se volcó en ayudarla, dejándola su palacio de San Sebastián y pisó a su disposición sus abogados.Por el momento, Genoveva no ha salido al paso de los citados rumores, permanece callada y no coge llamadas de números de teléfono que no sean de personas de su círculo más cercano. Nosotros hemos intentado localizarla y ha dado la callada por respuesta.