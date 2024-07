Georgina Rodríguez podría recibir 100.000 euros mensuales si rompiese con Cristiano Ronaldo

Pese a que los medios de comunicación constantemente inciden supuestas crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, los dos hacen caso omiso y se muestran ante los escaparates virtuales de lo más unidos. No obstante, podrían haber querido anticiparse a una posible ruptura, con papeles de por medio.

La revista lusa TV GUIA ha publicado el acuerdo privado al que habría llegado la pareja en el que caso de que rompieran su relación sentimental. El contrato tendría como objetivo preservar el patrimonio del deportista y, al mismo tiempo, asegurar que Rodríguez siguiese con su opulento estilo de vida. Las bases de este acuerdo serían las siguientes: Georgina Rodríguez tendría la custodia de la mansión ubicada en la exclusiva urbanización de La Finca en Madrid y además recibiría una pensión vitalicia que ascendería a más de 100.000 euros al mes. Ambos habrían decidido firmar estos documentos tras el nacimiento de Alana Martina, su primera hija biológica. Cabe mencionar que por el momento ninguno de los protagonistas ha querido hablar al respecto.

Un estilo de vida al alcance de una minoría

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tienen un tren de vida que no está al alcance de la mayoría de la población mundial. Él, además de ser uno de los futbolistas mejores pagados del mundo ha invertido su fortuna en distintos negocios como hoteles, clínicas para implantes capilares o gimnasios.

Mientras, Georgina Rodríguez vive orgullosamente por y para al lujo. La joven, nacida en Buenos Aires y criada en Jaca, pasó de atender detrás de los escaparates de Gucci-donde conoció a Cristiano Ronaldo- a ser una de sus principales clientas. "Gracias al amor, mi vida ahora es un sueño. He pasado de vender lujo a lucirlo en las alfombras rojas", fue la frase con la que arrancó el criticado biopic 'Soy Georgina', protagonizado y producido por ella misma. En 2023, fue a 'El Hormiguero' donde dio una polémica entrevista. "Cristiano y yo no somos materialistas", afirmó aunque luego se contradijo expresando: "Le he regalado tres coches, pero ya no le regalo más. Ya no es original". Esto le ocasionó varias críticas en las redes sociales. Pero ella sigue siendo Georgina.