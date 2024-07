Un descuido de Georgina Rodríguez deja a Cristiano Ronaldo al desnudo

El "reels" cuenta ya con 240 millones de reproducciones aunque no tanto por lo que Georgina Rodríguez muestra, sino por lo que escondía. La influencer ha grabado un vídeo en el que se la ve haciendo estiramientos detrás de un cristal. Sin embargo, poco después, la influencer termina su rutina de flexibilidad dejando al descubierto al ex jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

El deportista está desnudo haciendo también su propia rutina de estiramientos. Un bonito momento que la pareja ha compartido pero cuya publicación ha descolocado a sus millones de seguidores.

El video, que apenas dura unos segundos, no tiene ningún texto explicativo. Los comentarios no han tardado en llegar. Así ha reaccionado @mbapadre en Twitter: "Lo de que salga Cristiano Ronaldo es pelotas al fondo me tiene en lágrima viva".

Un video que por otro lado podría venir a quitar hierro a los constantes rumores sobre una crisis en la pareja. La revista lusa TV GUIA ha revelado varias informaciones sobre un acuerdo que Georgina y Cristiano habrían firmado al principio de la relación. Este contrato especifica que, la casa principal de La Finca de Madrid no es de Cristiano, si no que pertenece a su pareja. Asimismo, si Ronaldo y Georgina se separaran, ella tendría derecho a una pensión vitalicia de más de 100 mil euros al mes.