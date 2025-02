Gloria Camila sorprende con este mensaje conciliador sobre Rocío Carrasco

Siguen pasando los años y la reconciliación entre Gloria Camila y Rocío Carrasco se sigue antojando complicada. Las hermanas están enfrentadas desde hace tiempo, aunque las razones que las llevaron a distanciarse no están del todo claras, a pesar de que la heredera universal de Rocío Jurado desgranó algunos detalles en su serie documental.

“Gloria Camila si llamaba a su hermana, para preguntar por sus sobrinos, para saber... Fue Rocío Carrasco quien dejó de tener contacto, posponiendo las cosas, diciendo que mejor hablar otro día, y así…”, explicó Ana María Aldón, que convivió durante años con la joven influencer, en el programa “Viva la vida”.

Teniendo en cuenta esta complicada situación familiar, la mayoría de las ocasiones en las que una se refiere a la otra de forma pública no suelen ser en los mejores términos. Sin embargo, Gloria Camila acaba de sorprender al pronunciarse sobre su hermana de una forma mucho más amable a la que acostumbra, unas palabras que han llevado a muchos a entender que podría estar más dispuesta que nunca a tener un acercamiento con ella.

Ha sido en el desfile de Toni Fernández enmarcado en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde ha respondido a la pregunta de un periodista sobre su opinión acerca del hecho de que Rocío Carrasco utilice un vestido de su madre, Rocío Jurado.

Gloria Camila Instagram

“Perfecto. Es que es su hija, tiene todo el derecho”, ha dicho Gloria Camila sobre esta cuestión, aunque prefiere no profundizar en detalles sobre una hipotética reconciliación entre las dos hermanas. No voy a entrar ahí. Es un tema del que he dado muchas cosas, pero no voy a entrar. O sea, es su hija y tiene todo el derecho a hacerlo, ¿vale?”, recalca la creadora de contenido y empresaria, que regenta su propia firma de moda.