Gloria Camila vuelve a pasar por quirófano

La hija de Ortega Cano ha compartido en sus redes sociales cuál va a ser su próximo retoque estético.Gloria Camila no está nada contenta con el resultado de la operación de aumento de pecho que ese hizo hace unos años. Por eso ha decidido volver a pasar por quirófano. "¡He tomado una decisión! Hace años me operé el pecho y no quedé nada contenta con el resultado, pero ha llegado el momento de ponerle solución", escribió en Instagram.

"Voy a rediseñar mi escote. Y como sé que muchas de vosotras estáis en mi misma situación, voy a compartir el proceso paso a paso. Empiezo retransmitiendo mi consulta. ¡Estoy muy emocionada!", relata la diseñadora de moda.

En el vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram se puede ver a Gloria Camila acudiendo a una consulta estética en Madrid. "Hace unos años me aumenté el pecho en otra clínica y entonces me vendieron que era la clínica de la axila y le hice caso al doctor. La cicatriz que me decía que era mínima pues se me ha quedado bastante grande. Además, de perfil me lo veo muy grande", comenta a la doctora. Esta, por su parte, le explica que además "te hace ver el pecho caído cuando realmente no lo está".

En el vídeo se puede ver también a Gloria Camila probando varios implantes, de distinto volumen y forma, más adecuado a su cuerpo y que según la doctora harán más armónico su escote. Tal y como explica la propia clínica, "a partir de aquí, continuará con su fase de preoperatorio antes de proceder a la cirugía. Y según nos ha contado, muchas de sus seguidoras se encuentran en su misma situación. Por esta razón ha decidido retransmitir todos los pasos de su proceso en primera persona y sin filtros a través de su perfil de Instagram. Gloria ha confesado que se encuentra emocionada porque empezaba a pensar 'que el estado actual de su pecho sería irreversible'. Quiere volver a sentirse ella misma cuando se mire al espejo y nuestro equipo médico se va a encargar de cumplir con sus expectativas".