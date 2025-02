El gran evento familiar que podrá reunir de nuevo al clan Pantoja

El clan Pantoja continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. La investigación del caso Anabel continúa su curso y todas las miradas continúan puestas en la influencer y su pareja, David Rodríguez, investigados por las presuntas lesiones a su hija Alma, motivo por el que estuvo ingresada 18 días en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Nada más conocer el ingreso de la pequeña, todo el clan Pantoja voló a Canarias para estar al lado de Anabel, apoyando a la televisiva en el momento más complicado de su vida. Kiko e Isa protagonizaron un esperado encuentro en el hospital después de años sin hablarse, mientras que la tonadillera y su hermano Agustín no coincidieron con el DJ y la colaboradora de "Vamos a ver".

Ahora, el clan Pantoja podría volver a reunirse de nuevo por un motivo muy especial: la comunión de Ana, la hija pequeña de Kiko Rivera e Irene Rosales. El matrimonio, ajeno a cualquier información relacionada sobre ellos, se encuentra inmerso en los preparativos del gran día de la pequeña y la esposa del DJ está compartiendo en su perfil de Instagram detalles de este importante evento familiar.

De momento, se desconoce la fecha de la comunión de la nieta de Isabel Pantoja y la lista de invitados que acompañará a la familia en esta día tan especial. No sería de extrañar que Anabel Pantoja y David Rodríguez asistieran a la cita junto a su hija Alma, ya que la influencer mantiene muy buena relación con su primo y el DJ fue uno de los primeros en volar a Las Palmas para apoyar a la pareja cuando ingresó la menor.

Isa Pantoja, en el segundo trimestre de embarazo

La hermana de Kiko Rivera se encuentra en el segundo trimestre de su segundo embarazo. En cuatro meses, Isa Pantoja dará a luz a su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Asraf Beno y en junio nacerá el nuevo integrante del clan Pantoja. La relación entre la televisiva y el DJ no atraviesa por su mejor momento aunque Kiko Rivera ha tendido la mano a su hermana y no sería de extrañar que se produjera en los últimos meses una reconciliación. "Me gustaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias", declaró el hijo de Isabel Pantoja sobre su hermana esta semana. ¿Se producirá este acercamiento antes de la comunión de Ana?