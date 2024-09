Kiko Matamoros explica que Marta López Álamo sufre bullying por estar casada con él

Kiko Matamoros ha salido en defensa de su esposa, la modelo Marta López Álamo, por las dificultades para desarrollar su carrera profesional. El colaborador de "Ni que fuéramos Shhh" ha revelado que Marta ha sido víctima de "bullying" en el mundo de la moda, especialmente en España. La maniquí ha desfilado en la Semana de la Moda de Madrid, donde ha hablado además de su carrera y se ha quejado de que no se la valore en su país: "Me valoran más fuera que aquí, porque aquí pesan otras cosas y también hay manos negras por ahí", señalando que ser la esposa de Kiko Matamoros no le ha beneficiado al ser considerada un personaje del mundo del corazón, más que como una profesional de la moda.

No obstante, López Álamo está dispuesta a llegar alto en la industria y destaca que "soy una trabajadora muy ambiciosa y creo que poco a poco se consiguen las cosas, aunque te pongan piedras en el camino".

Marta López Álamo en la cena de MARCIANO by GUESS. MARCIANO by GUESS

"No soy un personaje público, no soy Beyoncé. Me valoran por lo que hace o deja de hacer mi marido, y eso me perjudica o beneficia según el caso", destacó durante su paso por la Fashion Week de Madrid.

En el plató de "Ni que fuéramos Shhh", su pareja, Kiko Matamoros, la ha mostrado su apoyo y ha respaldado sus declaraciones: "Todo lo que ha dicho es absolutamente cierto, y lamentablemente es así". Además, sin mencionar nombres, Matamoros asegura que algunas personas con influencia en el mundo de la moda han vetado a Marta en algunos desfiles. Un apoyo incondicional que ha sido aplaudido.