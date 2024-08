Laura Escanes se acuerda de Risto Mejide gracias a un concierto de Adele: "Va a ser cuánto menos intenso"

Risto Mejide y Laura Escanes protagonizaban un inesperado divorcio en septiembre de 2022. Poco después, ella inició un noviazgo con Álvaro Luna, que terminó abruptamente en menos de un año-con canciones 'shakiras' y cruce de acusaciones varias- y él comenzó una relación intermitente con Natalia Almarcha que ahora tampoco parece que pase su mejor momento, ya que ambos no se siguen en redes sociales.

Ahora Laura Escanes se ha acordado de su exmarido. El motivo: el próximo concierto que dará la cantante Adele en Munich. La influencer ha anunciado que viajará hasta allí para asistir, y además ha recalcado lo importantes que son sus canciones para ella y cómo estas definen su relación con Risto Mejide: "Cómo no voy a llorar si literalmente Adele ha formado parte de mi historia y mi vida, perfectamente esta es la banda sonora de mi vida", ha comenzado escribiendo en una de sus historias de Instagram."My first love was ONE AND ONLY. I got married with MAKE YOU FEEL MY LOVE. I got divorced with EASY ON ME. I sing MY LITTLE LOVE to my kid. I'm learning to love myself with I DRINK WINE", ha escrito, evidenciando el antes y después que marcaron las letras de Adele.

A continuación ha recordado a qué momentos de su vida le recuerda esta letra: "Con mi primer novio, me tatué la canción de ONE AND ONLY... Años más tarde, me casé y el baile de la boda era MAKE YOU FEEL MY LOVE, cuando me divorcié EASY ON ME era lo que definía perfectamente cómo me sentía y no dejé de llorar escuchando MY LITTLE LOVE pensando en Roma y en cómo le afectaría. Ahora I DRINK WINE sería una buena definición de esos aprendizajes. El concierto del miércoles va a ser cuanto menos intenso", ha terminado.

Su sonada separación

El 25 de septiembre de 2022 Escanes confirmaba su separación con Risto Mejide a través de un comunicado de lo más sorprendente: "Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor. Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia. Gracias. Siempre", escribía, al igual que Medie, quien también le dedicaba un mensaje en redes sociales tras su separación.