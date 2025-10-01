Guiomar Alfaro presenta "El lujo de ser tú misma": autenticidad, belleza madura y el arte de volver a empezar

"El verdadero lujo no es tener más cosas, es tener menos miedo de ser tú misma". La frase, pronunciada por Guiomar Alfaro, resume en apenas unas palabras la esencia de su primer libro: "El lujo de ser tú misma" (Truyol Digital). Una obra que no se lee como un manual ni como una autobiografía al uso, sino como un viaje compartido hacia la autenticidad.

La modelo y profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid ha decidido abrir su historia, no desde la exhibición, sino desde la honestidad. Y lo hace con la serenidad de quien ha aprendido a habitar cada etapa de la vida con gratitud, belleza y valentía. Guiomar no se limita a relatar su trayectoria: la convierte en un espejo en el que otras mujeres pueden reconocerse.

En sus páginas conviven episodios luminosos y otros llenos de incertidumbre: los inicios en la moda junto a su hermana gemela, el tiempo dedicado a la maternidad, la pausa consciente que la alejó de las pasarelas, y el regreso, ya en la madurez, a un mundo que parecía reservado a cuerpos jóvenes. Hoy, a sus 56 años, Guiomar desfila con más fuerza que nunca, y su libro es la prueba de que la plenitud puede llegar en el momento más inesperado.

Capítulos como "La belleza madura", "El nuevo lujo", "El legado" o "El lujo de abrazar el miedo" destilan una idea poderosa: el éxito no es una meta externa, sino un estado de autenticidad. 2No hay nada más sofisticado que la verdad de una mujer que ha decidido vivir sin disfraces", confiesa en un pasaje que se siente como un manifiesto.

El proyecto ha contado con la pluma de Sheila Hernández, conocida como "La Arquitecta del Lujo". Su escritura, poética y sensorial, aporta una dimensión literaria que convierte cada capítulo en un relato íntimo y evocador. Entre ambas han tejido un libro que trasciende lo testimonial para convertirse en un canto a la libertad femenina.

La presentación oficial de "El lujo de ser tú misma" tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Hyatt Castellana de Madrid, un espacio que refleja la esencia de Guiomar: lujo contemporáneo, sensibilidad y comunidad. Allí, rodeada de amigas, lectoras y colegas del mundo de la moda, la autora compartirá no solo un libro, sino una experiencia: un encuentro en el que los detalles, como en su propia vida, hablan un lenguaje de cuidado y autenticidad.

Nacida en Corella (Navarra) en 1969, Guiomar Alfaro comenzó a desfilar siendo apenas una adolescente. Su carrera la llevó por Europa, América y Asia, trabajando con reconocidas marcas internacionales. Más tarde, la maternidad y la enseñanza se cruzaron en su camino, hasta que la moda volvió a llamarla, esta vez con la madurez como estandarte. Su regreso a las pasarelas en los cincuenta ha sido, más que un reto, una declaración de principios: la belleza no tiene fecha de caducidad.

"El lujo de ser tú misma" es, en definitiva, una invitación a abrazar la vida con dignidad y pasión. Un recordatorio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, y de que el lujo más valioso es, sencillamente, ser una misma.