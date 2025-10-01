Acceso

El sueño incumplido de Jordi González tras superar su grave enfermedad

Ha presentado el proyecto a varias cadenas, pero los resultados han sido negativos. Por el momento, nadie ha dado una respuesta positiva

Jordi González reaparece en televisión tras superar un grave problema de salud que casi le cuesta la vida
Jordi González TV3
Alegrías y penas por igual. Jordi González vuelve a la televisión tras superar la grave enfermedad que, según confiesa, estuvo a punto de costarle la vida: una neumonía bilateral y una crisis renal muy peligrosas.

Feliz por haber atajado el problema de salud y también por su regreso a la pequeña pantalla, se muestra dolido porque uno de sus grandes sueños profesionales, sacar adelante un concurso, El gran continental, junto a Marta Torné, no ha salido adelante. Han presentado el proyecto a varias cadenas, pero los resultados han sido negativos. Por el momento, nadie ha dado una respuesta positiva.

Cuarenta años de trayectoria profesional y la vuelta a los platós al frente del programa de TV3, Col·lapse, que cuenta con secciones relacionadas con la actualidad, el humor y la música. Jordi está acompañado por colaboradores como Lorena Castell, Mayka Navarro, las Mamarazzis y Aervi Pàmies.

Jordi González volvió a TV3 casi tres décadas después de su marcha
Será este 3 de octubre cuando celebre esas cuatro décadas de trabajo, marcadas mayormente por los éxitos. Él mismo lo reconoce en una entrevista con la periodista Silvia Alberich en la revista Pronto: “Mi suerte, que no mérito, es haber tenido más éxitos que fracasos; ese es el mejor balance de mi trayectoria”.

Ironías de la vida: durante su enfermedad estuvo a punto de tirar la toalla y retirarse definitivamente de la televisión. Afortunadamente, al ver que mejoraba —y prácticamente ya recuperado al cien por cien— desechó la idea y sigue al pie del cañón en los platós. Y lo hace en una cadena que conoce muy bien y que le ha aportado grandes satisfacciones. En ella continúan algunos de los profesionales con los que Jordi coincidió hace ya veinticinco años, lo que, afirma, “me causa una gran alegría y seguridad”.

