El sueño incumplido de Jordi González tras superar su grave enfermedad

Alegrías y penas por igual. Jordi González vuelve a la televisión tras superar la grave enfermedad que, según confiesa, estuvo a punto de costarle la vida: una neumonía bilateral y una crisis renal muy peligrosas.

Feliz por haber atajado el problema de salud y también por su regreso a la pequeña pantalla, se muestra dolido porque uno de sus grandes sueños profesionales, sacar adelante un concurso, El gran continental, junto a Marta Torné, no ha salido adelante. Han presentado el proyecto a varias cadenas, pero los resultados han sido negativos. Por el momento, nadie ha dado una respuesta positiva.

Cuarenta años de trayectoria profesional y la vuelta a los platós al frente del programa de TV3, Col·lapse, que cuenta con secciones relacionadas con la actualidad, el humor y la música. Jordi está acompañado por colaboradores como Lorena Castell, Mayka Navarro, las Mamarazzis y Aervi Pàmies.

Jordi González volvió a TV3 casi tres décadas después de su marcha TV3

Será este 3 de octubre cuando celebre esas cuatro décadas de trabajo, marcadas mayormente por los éxitos. Él mismo lo reconoce en una entrevista con la periodista Silvia Alberich en la revista Pronto: “Mi suerte, que no mérito, es haber tenido más éxitos que fracasos; ese es el mejor balance de mi trayectoria”.

Ironías de la vida: durante su enfermedad estuvo a punto de tirar la toalla y retirarse definitivamente de la televisión. Afortunadamente, al ver que mejoraba —y prácticamente ya recuperado al cien por cien— desechó la idea y sigue al pie del cañón en los platós. Y lo hace en una cadena que conoce muy bien y que le ha aportado grandes satisfacciones. En ella continúan algunos de los profesionales con los que Jordi coincidió hace ya veinticinco años, lo que, afirma, “me causa una gran alegría y seguridad”.