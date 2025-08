Habla la supuesta hija secreta de Putin: "Mi rostro me recuerda quién destruyó mi vida"

Es uno de los hombres más conocidos a nivel mundial, pero a diferencia de otros jefes de Estado cuya vida privada es sometida al escrutinio público, Vladímir Putin ha logrado mantener todos los aspectos relativos a su intimidad alejados del foco mediático. Oficialmente, estuvo casado hasta 2014 con Liudmila Ocherétnaya, con la que tuvo dos hijas, María Vorontsova y Katerina Tíjonova.

Sin embargo, desde hace años circulan rumores relativos a parejas desconocidas, relaciones fuera del matrimonio y supuestos hijos “ilegítimos”. El de Elizaveta Vladmirovna Krivonogikh es uno de los nombres más sonados a raíz de la investigación que llevaron a cabo unos periodistas del medio ruso “Proekt” que tuvieron que exiliarse tras ser señalados por el Kremlin. Según la información que publicaron, sería hija del presidente ruso y Svetlana Krivonogikh, una mujer que trabajaba como limpiadora en el Ayuntamiento de San Petersburgo cuando Putin aún era alcalde y que se hizo millonaria de la noche a la mañana en 2001.

Posteriormente, una investigación realizada por el diario francés “Le Figaro” descubrió que la supuesta hija de Putin nació el 3 de marzo de 2003 en San Petersburgo, se licenció en Arte y Cultura en Icart, una facultad parisina, en junio de 2024; y es muy activa en redes sociales bajo el nombre de Luiza Rozova. En Instagram, se presenta como DJ, artista y diseñadora.

Aunque hasta ahora siempre ha intentado mantenerse al margen de las habladurías que la señalan, una serie de mensajes publicados en sus redes sociales en los últimos meses llevan a pensar que Elizaveta Vladmirovna Krivonogikh está decidida a descubrir la verdad sobre sus orígenes y exponer a Putin como su padre.

“Es liberador poder mostrar mi rostro al mundo de nuevo. Me recuerda quién soy y quién destruyó mi vida”, habría manifestado en un canal privado de Telegram, según el medio alemán “Bild”, tras publicar una imagen de su bello rostro en Instagram. Unas palabras que supuestamente irían dirigidas al mandatario ruso.

Un paso, el de exponer su rostro en redes, que nunca antes había dado y que deja clara su postura de no esconderse más. Pero no es la primera vez que Elizaveta Vladmirovna Krivonogikh hace uso de la palabra para lanzar insinuaciones sobre su parentesco con Putin. En 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, manifestó su repulsa al ataque y contestó a todos los que la acusaron por no hacer nada al respecto. “Estoy sorprendida de que algunas personas crean seriamente que estoy involucrada en la situación que está sucediendo en el mundo, y que tengo una oportunidad increíble para cambiar todas estas cosas. Pensemos juntos y respondamos a esta pregunta por nosotros mismos: ‘¿un hombre tan loco como para literalmente declarar la guerra a todo el mundo, abandonará sus decisiones por algún tipo de sentimientos paternales?’”. A buen entendedor, pocas palabras.