La divertida razón por la que Jaime Martínez-Bordiú llegó a la boda sin su mujer

Jaime Martínez-Bordiú fue uno de los invitados el sábado al enlace matrimonial en Sevilla entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Fue, de hecho, uno de los más madrugadore en la puerta de la iglesia del Cristo de los Gitanos, donde tuvo lugar la ceremonia religiosa. No lo fue tanto su mujer, Marta Fernández, ausente.

Al ver que llegaba sin su compañía, llamó la atención de los reporteros que cubrían el evento. Con absoluta naturalidad, el empresario confesó la verdad: su esposa estaba también invitada, pero no llegó a tiempo. "Viene conduciendo desde Marbella y viene pisando huevos... con lo cual viene al convite", explicó con humor. Añadió que la ceremonia le había parecido "muy bonita, preciosa".

Por la noche, después de disfrutar del convite en la finca Las Arroyuelas, Martínez-Bordiú se dejaba ver saliendo con su propio vehículo y acompañado por su mujer y otra persona. Esta vez se mostró menos dicharachero y no desveló ningún detalle sobre la celebración. Se limitó a saludar a la prensa levantando el dedo pulgar, señal de que todo había transcurrido bien.

Jaime y Marta se casaron civilmente el 7 de abril de 2021 en una notaría de Madrid después de diez años de noviazgo. Fue una boda íntima y casi secreta, con solo tres o cuatro testigos presentes. Tras el acto civil, celebraron con una comida en un restaurante céntrico de Madrid. Para él fue su segundo matrimonio. Antes estuvo casado antes con Nuria March y tienen un hijo en común. Para Marta Fernández era su primer matrimonio.

Sus planes de boda habían sido aplazados en varias ocasiones. Entre otras razones, por la enfermedad y muerte de Carmen Franco, en diciembre de 2017.