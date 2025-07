Iker Casillas da rienda suelta a la pasión en Colombia: pillado con una “nueva amiga”

Muchas son las féminas que se le adjudican a Iker Casillas desde que rompiese con Sara Carbonero. Mientras la madre de sus hijos ha rehecho su vida en brazos de otros grandes amores, ahora con el hombre de negocios José Luis Cabreara, él ha preferido no tener un compromiso en firme con las chicas con las que ha salido. Algunas de ellas han dado el salto a los medios de comunicación, muchas veces por la labor de los paparazzi que siguen los pasos del futbolista, encontrándose que no los da solo, sino muy bien acompañado.

Él lo niega todo. Así lo hizo recientemente con Claudia Bavel, a quien consideraba tan solo una amiga, tras ser pillados en el papel cuché. A ella le dolió mucho que fuese negada en público, de ahí que rompiese su silencio y la vendiese. Se ha ganado una demanda por parte del jugador madrileño por decir que han estado más de un año saliendo juntos, al principio como relación abierta y después como pareja oficial. Incluso dice que planearon traer hijos al mundo, aunque su ruptura llegó precipitadamente junto a una guerra mediática. Él puso tierra de por medio y dejó a sus abogados mucho trabajo. Pero ahora ha vuelto a ser sorprendido junto a una joven durante su periplo por Colombia. ¿Nueva novia?

Iker Casillas pasea por Colombia con una “nueva amiga”

Eso es lo que se plantean desde ‘TardeAR’. El programa de Telecinco ha tenido acceso a imágenes en las que se ve a Iker Casillas disfrutando de las mieles de su viaje por Colombia. Pero lo que ha despertado la curiosidad de todos es el hecho de que está muy bien acompañado al otro lado del Atlántico. Y es que el paparazzi que le ha sorprendido dice que los tortolitos estaban “muy acaramelados” en la playa.

Ha sido el fotógrafo Sergio Garrido quien se ha anotado de nuevo el tanto. La semana pasada pilló a Mar Flores en Ibiza. La modelo estaba con sus hijos en su residencia pitiusa, donde también se la vio junto a un joven de unos 35 años “haciendo piececitos”. Ahora, el mismo profesional ha logrado imágenes de Iker Casillas igual de entregado al amor, aunque con cautela desde el espacio prefieren denominar esta nueva ilusión como una “amiga”. Aun así, el planteamiento del espacio es claro y apuntan a que podría haber iniciado un discreto romance, de esos que el jugador prefiere mantener de puertas para dentro y alejado de miradas indiscretas. Le ha sido imposible cumplir su tarea en Colombia.

“Se les ve relajados. Él está como si fuera a darle un beso y ella tiene que pararle los pies”, describe Garrido lo que se muestran en las imágenes exclusivas de ‘TardeAR’. “Le hace un poco la cobra, porque sabe que la están grabando”, añade. La precaución esta vez ha llegado por parte de la chica y no tanto de Iker Casillas. Su paso por Cartagena de Indias no ha pasado desapercibido para nadie, aunque parece que ésta no sería su única conquista. Al menos así lo plantea Leticia Requejo en el programa, señalando que “hay otra chica”. Una que aparece “en su vida el pasado mes de febrero” cuando él contacta con ella por redes sociales. Con ella habría viajado a Sevilla, Málaga o Navalacruz, el pueblo del futbolista. Ahora está en Colombia con otra fémina, a quien también les habrían visto por Nueva York.