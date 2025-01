El hermano de Asraf Beno desvela por error el sexo del bebé de Isa Pantoja

Isa Pantoja se encuentra en medio de pruebas médicas para descubrir el motivo por el que cayó desplomada al suelo en una tienda. Se encuentra en el cuarto mes de embarazo de su segundo hijo con Asraf Beno. Una buena nueva que llegó semanas después de desvelar los capítulos más duros de su infancia y adolescencia. También poco antes de que su prima, Anabel Pantoja, ingresase a su hija con David Rodríguez en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. La pequeña Alma, después de 15 días ha sido al fin trasladada a planta, dando un respiro y esperanza a toda la familia. Así, ahora que el ambiente ha comenzado a relajarse un poco ante esta ola de optimismo, se han tratado otros temas. Así lo hizo Anuar Beno, hermano mediático de Asraf, que ha acudido a un acto público en el que no ha tenido inconveniente alguno de atender a los reporteros.

Isa Pantoja con su novio Asraf larazon

Llevaba un tiempo alejado del foco mediática y quizá haya perdido práctica a la hora de medir sus palabras. Y es que, fruto de un error, ha terminado desvelando el sexo del bebé que espera su hermano con Isa Pantoja. La pareja anunció su buena nueva a través de una entrevista en el kiosco rosa. Después el feliz papá se sentaba en ‘De viernes’, para tomarle el relevo más tarde su esposa. En ninguna de sus muchas intervenciones han querido desvelar el misterio sobre si lo que están esperando será un niño o una niña. Pero el secreto ha terminado cuando Anuar se ha puesto frente a un micrófono y ha hablado de la ilusión que le hace la llegada de su sobrino.

“Estoy preparado para ser tito. Nadie confía en mí, pero de verdad que me he quitado las fiestas. He dicho: ‘2025, viene mi sobrino, tengo que ser el tito favorito’, así que estoy con muchas ganas”, decía el hermano del yerno de Isabel Pantoja. No se había percatado de que la pareja quería mantener el misterio sobre el sexo del bebé, al menos sí por un tiempo más y quizá a través de otra entrevista exclusiva. Se le ha truncado el futurible negocio. Más después de lo que añadió entre risas tras el desliz inicial, despejando las posibles dudas iniciales: “Yo quería… yo quería niña. Pero bueno, les he propuesto que le pongan Anuar, como yo”. Dicho todo esto, finalmente cayó en la cuenta de que había cometido un gran error y trató de disimular, aunque no tuvo ningún éxito: “Da igual, como se venga, si es niño o niña, lo que sea, pues será”. Isa Pantoja ha sido preguntada por esto, pero ha preferido esquivar la cuestión dejando claro que “estoy bien, muy bien gracias”, aunque no era lo que le preguntaban.

Anuar Beno Gtres

Entrados en materia, y cruzando los dedos para que en este tema no cometa ningún error y desvele algo que la familia mantiene bajo estricto silencio, Anuar también ha hablado de Anabel Pantoja. No vive ajeno a lo que sucede en el hospital y a cómo se encuentra la pequeña Alma. No obstante, prefiere mantenerse cauto ante las cámaras: “Son temas que me cuesta mucho hablar porque, al final, es una menor y son temas de salud. Lo único que quiero es que salga todo bien, que se mejore lo antes posible y que sea feliz, porque se lo merece”, sentenciaba el hermano de Asraf Beno.