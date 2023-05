Hugo Silva, los 46 años del eterno seductor: “Aún me considero un ‘sex symbol’”

Hugo Silva está de celebración. El actor alcanza hoy los 46 años y son muchas las muestras de cariño que ha recibido a través de las redes sociales. De hecho, su nombre ha ocupado las primeras posiciones de la lista de tendencias de Twitter durante todo el día, y, en señal de agradecimiento, el artista madrileño ha compartido muchas de las felicitaciones que sus seguidores le han hecho llegar a través de las plataformas digitales. Aunque se ha ensalzado mucho su carrera interpretativa, recordando célebres títulos como “Los hombres de Paco”, tampoco han faltado los piropos referidos a su físico.

Desde sus inicios, Hugo Silva despertó pasiones y, a sus 46 años, sigue siendo recordado como un seductor que no pasa de moda. De hecho, en una entrevista que concedió el año pasado a LA RAZÓN, el actor evitó caer en la falsa modestia y reconoció que todavía se consideraba un galán, aunque matizó que su momento álgido ya pasó:

“Todavía me considero un «sex symbol». (Risas) No, yo que sé, eso lo dice más la gente. Yo creo que la cosa está ahora bastante más calmada con eso, por suerte. No es lo mismo alguien que se hace famoso de golpe que uno que lleva quince años entrando por tu casa por la televisión o haciendo personajes en el cine. La relación es distinta, pero yo estoy encantado”, señaló entonces a este periódico.

Sus 46 primaveras, además, llegan en un muy buen momento profesional para él. La plataforma de pago por visión HBO Max acaba de estrenar “Pollos sin cabeza”, una serie de comedia en la que ha trabajado y que está teniendo muy buena acogida por el público.