Hugo Silva cuenta sus malas experiencias con la policía en 'El Hormiguero'

El actor Hugo Silva estuvo anoche en el plató de 'El Hormiguero' para presentar la nueva serie que protagoniza 'Pollos sin cabeza', estrenada el pasado día 28 en HBO Max; una ficción sobre el mundillo del fútbol creada por el hijo de Jorge Valdano. "Una comedia gamberra, divertida; que te la bebes", en palabras del ex de 'Los hombres de Paco'.

"El mundo del escenario se supone que está inspirado en lo que hay detrás", abundó el artista madrileño en relación a esta serie. "Yo no sigo el futbol mucho", confesó este en relación a la temática balompédica del serial. Un personaje, el de Beto en 'Pollos sin cabeza' escrito a medida para Hugo: "No había que construir mucho, la esencia del personaje estaba allí". "Me quise rapar para la serie pero no me dejaron, no era buena idea", llegó a comentar Silva a petición de Pablo Motos.

Alberto Martín Ruíz es un futbolista retirado y un representante de jugadores; en relación a los mánager dialogaron presentador y actor: "Los representante se llevan una buena comisión mientras tú estás pasando frío o soportando la lluvia, ¿no te fastidia?", le tiró de la lengua Motos. "Los marrones que se come mi representante no me los como yo", "Yo hago mi trabajo", zanjó el intérprete.

Puso sobre la mesa Pablo Motos, ya que Hugo Silva tuvo que actuar una curda en 'Pollos sin cabeza', que "lo más difícil para un actor es llorar, pero me dijo Carmen Machi que lo más difícil es hacer de borracho con texto: ¿Es más fácil rodarla bebido?". A juicio del actor madrileño, cada cuál tiene su método, "Uno conoce las sensaciones y las trae". "Lo importante es llegar con el curro ya hecho", zanjó.

"Viajo mucho". A instancias del presentador Hugo contó sus malas anécdotas con la policía en México, Colombia y República Dominicana. "Tres veces me pararon, y una me atracaron porque eran falsos policías".