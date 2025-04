El humilde motivo por el que Diana Navarro dice “no” a interpreta a Isabel Pantoja

Diana Navarro continúa triunfando sobre los escenarios, como así hizo este domingo en el Teatro Real de Madrid con un concierto muy especial. Ha repasado su trayectoria musical con la inestimable ayudada de una orquesta, una banda, un cuadro flamenco y hasta de un coro. Así ha demostrado una vez más su talento, conquistando al público con su saber hacer. Ahora bien, ella misma se plantea unas limitaciones y es que asegura que no es perfecta en todo.

Al menos a la hora de rechazar la posibilidad de dar vida aIsabel Pantoja en la pequeña pantalla. Mucho se habla de la llegada de una serie de televisión que repase los capítulos más jugosos de la tonadillera, esta vez con su visto bueno, a diferencia de las anteriores. Se comienzan a repartir papeles, al menos en las alfombras rojas y los corrillos de los mentideros del cuore. ¿Por qué no da vida Diana Navarro a la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja? Se preguntan algunos. Ella es contundente, pues si llega la oferta la rechazaría.

Isabel Pantoja Gtres

Diana Navarro no quiere meterse en la piel de Isabel Pantoja

Se comenta que ya han comenzado los preparativos para la serie y que los rodajes están a punto de comenzar. Lo que no se llega a acertar quién es la protagonista que dará vida a la cantante en el repaso de sus triunfos y escándalos. Se ha llegado a señalar a Diana Navarro, pero ella tajante lo ha desmentido: “Bueno, Isabel yo no, qué va, ojalá”, reconoce la artista que, sin embargo, añade que “no sería capaz” de meterse en su piel e interpretar “a una persona tan característica y eso es difícil, yo no estaría preparada, de verdad”.

Defiende sus otros trabajos, a la vez que augura muy buen éxito a la futurible serie: “Yo soy más Concha Piquer, pero quien lo haga lo va a hacer muy bien y seguro que va a tener mucho interés, porque Isabel es historia de España”. Diana Navarro estaría encantada de recibir el reto, pero considera que le queda grande un papel tan potente, con un personaje con una personalidad tan marcada. Es reconocible por todos y una mala imitación echaría por tierra el trabajo desarrollado en contar la historia desde el punto de vista de la propia protagonista. ¿Qué capítulos callará? ¿Hasta dónde está dispuesta a confesarse en su serie Isabel Pantoja?