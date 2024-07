La Húngara, la niña que soñaba con ser artista y triunfó

Sonia María Priego Bárbara, más conocida como La húngara, cumple 25 años en el mundo de la música. A sus 44 años, la artista lleva más de media vida encima de los escenarios y puede presumir de ser una de las mujeres más queridas de la industria. Aunque su carrera ha evolucionado y ahora hace música más comercial, como ella misma reconoce a este periódico, no olvida sus raíces flamencas y está muy orgullosa de que su público la siga recordando así, como una de las voces con más personalidad de este género de los últimos años.

El pasado 2 de julio, La Húngara celebró junto a Ponche Caballero su 25 aniversario en el mundo de la música en Gilda Haus. Arropada por grandes amigos como Gloria Camila, a la que adora y está muy unida, o el cantante Nino Vargas, la de Écija vivió una de las noches más especiales de su carrera, entregada por completo a su público, que no paró de cantar y bailar con ella durante toda la velada y que culminó soplando las velas de una tarde por este cuarto de siglo que ha dedicado en cuerpo y alma a la música. LA RAZÓN habla en exclusiva con La Húngara sobre su trayectoria profesional, sus comienzos y las dificultades que ha superado para llegar hasta aquí.

El Ponchetón de La Húngara, de Gilda Haus Cedida

Con una sonrisa de oreja a oreja, La Húngara nos recibe de lo más emocionada. Cercana y muy cariñosa, no puede evitar disimular la emoción que siente al echar la vista hacia atrás y ver todo lo que ha conseguido desde que comenzó su carrera hace 25 años gracias a su trabajo y esfuerzo, camino que, como ella misma reconoce, «ha sido muy difícil». «No todo es bonito. Son horas de trabajo, de carretera, y muchas fuera de casa. Al final todo eso te roba mucho tiempo con tu familia, pero yo tengo una segunda familia que es mi público, mi banda y la gente que me rodea. Es un camino difícil, pero con muchas cosas bonitas», expresa. A pesar de ser una de las mujeres más conocidas de nuestro país, ha sabido separar muy bien su faceta profesional de su vida privada, algo indispensable para ella. «Yo soy La Húngara pero cuando me bajo del escenario y estoy en casa soy una persona normal que cocina, que va con sus nietos al parque, que va al supermercado...Tengo una vida normal como cualquier persona».

Gloria Camila durante el concierto de La Húngara en Gilda Haus Cortesía

A sus 44 años la artista es madre y abuela, y no hay nada que le guste más que pasar tiempo con los suyos, los que la han apoyado y acompañado desde sus inicios (nada fáciles) en la música. Como ella misma reconoce, gracias a sus seguidores ha llegado hasta aquí y sus fans son su «mayor suerte»: «Hoy, después de 25 años, estoy aquí disfrutando gracias a mi público, el que siempre me ha dado un cariño maravilloso y me ha tratado siempre genial. Al final, el público es el que pone y quita».

La llegada de C. Tangana a su vida marcó un antes y un después en su carrera. La canción «Tú me dejaste de querer» acumula casi 500 millones de escuchas en Spotify y se ha convertido en todo un himno atemporal y generacional. Sobre esta colaboración y el artista, la de Écija solo tiene palabras de agradecimiento: «Es un artista maravilloso al que quiero y adoro y del que he aprendido muchísimo. Que me cogiera de la mano e hiciera con él ese tema me ha dado muchas alegrías, satisfacciones y reconocimiento».

«Virgencita, virgencita, que me quede como estoy», reza cuando le preguntamos sobre qué espera de las próximos años. «Espero seguir viviendo de esto, de lo que me gusta, seguir disfrutando», añade. La artista sabe mejor que nadie los sueños se cumplen y se siente muy feliz de poder vivir de la música y ser reconocida en el panorama actual. A La Húngara solo le queda un sueño por cumplir: colaborar con Isabel Pantoja, una de sus mayores referentes y con la que mantiene una estrecha relación de amistad. «Somos amigas. Lo que a ella le duele me duele a mí, y lo que ella disfruta y cuando ella es feliz yo también lo soy. La quiero muchísimo».