Iker Casillas, muy orgulloso de su sucesor en el mundo del fútbol

Tiene once años y es su hijo mayor. El chaval juega de portero en un equipo de alevines y es el sucesor, por derecho, de su mediático papá, Iker Casillas, quien se siente orgulloso de los logros futbolísticos de su hijo.

Hace unos días, Iker acudió a la localidad sevillana de Utrera para presenciar un torneo, la Reyes Cup, un claro homenaje al fallecido delantero Antonio Reyes, en el que el conjunto de su hijo se proclamó vencedor.

A decir de su entrenador, el chico es todo un descubrimiento por sus buenas maneras en el campo y su seguridad en los lances más complicados. Apunta a ser una futura figura del deporte que encumbró hasta lo más alto a su progenitor.

El chaval es fruto de la relación sentimental entre Casillas y la periodista Sara Carbonero. Su madre no pudo asistir al desarrollo del citado torneo por motivos profesionales, pero subió a sus redes sociales una imagen en la que se la ve abrazando a su niño en el descanso de un partido.

Iker Casillas en una imagen de archivo Gtres

Iker y Sara mantienen una relación muy cordial desde su ruptura. Desapareció el amor, pero se mantiene un sincero cariño, y sus hijos son el mayor nexo de unión entre ambos. Es una madre orgullosa del hijo que empieza a despuntar en los terrenos de fútbol.

Iker asegura que no ha forzado a sus hijos a seguir sus pasos profesionales, al contrario de lo que sucedió cuando él era pequeño y su padre pasaba horas con él peloteando en el jardín de su casa.