Iker Casillas, víctima de un robo de más de 200.000 euros en relojes

Nuevo revés para Iker Casillas. El futbolista ha sido víctima de un robo en su propia vivienda y le habrían sustraído piezas valoradas en más de 200.000 euros de relojes de lujo. Entre ellos, un Rolex de oro valorado en 50.000 euros

Tras denunciar los hechos a la policía, las autoridades concluyeron que los principales sospechosos eran su empleada del hogar y su esposo, el vigilante de la exclusiva urbanización en la que reside el exdeportista. Desde "El programa de Ana Rosa han arrojado luz al asunto. Según han explicado, fue el propio Iker el que se percató que habían sustituido sus piezas por imitaciones. "Tardó en darse cuenta".

Datos del robo

"El sitio donde estaban los relojes lo conocía poca gente, entre ellos, la empleada del hogar que llevaba trabajando tanto para Iker como para Sara Carbonero desde el año 2019. Él trabajaba como auxiliar de vigilante de seguridad en la urbanización en la que vive Sara Carbonero. Parece que él es el ideólogo del robo y la Policía ha encontrado en el domicilio de esta pareja varias réplicas de relojes para hacer otros cambiazos. Han recuperado un reloj entero y piezas de los demás", ha explicado Manu Marlasca.

"Varios de los relojes que han sido robados tenían inscripciones especiales como las fechas de las Champions que ha ganado", ha añadido el periodista. La Policía actuó con rapidez para resolver el caso y "le tendieron una emboscada a la empleada del hogar. Ella cayó en el señuelo y, a partir de ahí, contó todo lo que había pasado". Sobre los sospechosos, "han pasado a disposición judicial. Querían los relojes para venderlos por piezas".

Iker Casillas, traicionado

"Él está impactado por la gran confianza que tenía con esas dos personas que trabajaban dentro de su casa", han declarado en "El programa de Ana Rosa" sobre cómo se encuentra Iker Casillas tras lo ocurrido.