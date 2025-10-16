Iker Casillas, víctima de un ritual de amarre por parte de una famosa morosa

La magia negra tiene sus riesgos. Todos lo saben, pero aún hay quienes juegan con ella en busca de cumplir sus oscuros intereses. Es el caso de quien acudió a la consulta de un profesional en estas peligrosas artes para que le vinculasen a “un futbolista muy famoso”, como así anuncian desde ‘El tiempo justo’ de Telecinco. El programa ha hablado con el artífice del amarre, un brujo que ha contado el secreto del ritual y también la identidad de la víctima.

Unas velas negras, una gallina y una foto. Estos son los ingredientes utilizados por el brujo consultado, que habla de la petición de una conocida mujer para amarrar a un futbolista. La cosa se pone seria en plató, de ahí que Joaquín Prat, para evitar el mayor desconcierto de su audiencia, recuerda el programa en el que están y pide perdón por la gallina de peluche que viene a representar a una real utilizada durante el ritual. La pobre no sale bien parada: “No se rían, porque es muy serio. Pollo frito no hicieron, me da esa sensación”.

Iker Casillas y el amarre mágico a Claudia Bavel

Miguel Frigenti es quien lleva la información de tan macabro suceso esotérico. “Ayer estuve trabajando todo el día trabajando en esta información. Contacta conmigo un santero, un reputado santero dentro del mundo del esoterismo. Y me cuenta que una famosa le encarga el servicio para hacerle un amarre a un famoso futbolista, para que este futbolista quede enamorado de esta chica”, asegura el periodista que añade más dramatismo al asunto: “Lo peor es que esta chica no ha terminado de pagar al santero por los trabajos realizados. Este santero está tremendamente cabreado, porque obviamente no ha cobrado por todo esto”.

Iker Casillas y Claudia Bavel Gtres/Claudia Bavel

El brujo especialista en amarres no habría previsto que su clienta, Claudia Bavel, no pagaría. Se confió porque era una vieja conocida, dado que no solo le ha contratado para que Iker Casillas se enamorase de ella, sino también en busca de fama y trabajo en televisión. La magia parece que lo concede todo, si se paga, claro. El amarre en sí tiene un valor de 7.002 euros, con factura incluida, como muestran en el programa. Solo 2.575 euros es por mano de obra, el resto es un recargo de 2.000 euros por “desesperación” o un “ritual de endulzamiento” de otros 2.000 euros. Como dato curioso, el pollo lo valoran en 50 euros, más otros 75 euros de carne roja.

Según el programa de Telecinco, Claudia Bavel contrató los servicios de un santero para que Iker Casillas se enamorase de ella mediante magia negra. El amarre no ha terminado de pagarlo. Sí que cumplió con otro encargo, el que le abría las puertas de la televisión. Esa oportunidad que aprovechó para hablar de su romance de año y medio con el futbolista que, al terminar, le llevó de nuevo a la consulta del brujo. Ahora éste la señala por deberle 4.000 euros. Tiene pruebas, como la factura, algo que sorprende a todos los presentes en plató.