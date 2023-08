Un cuchillo y bolsas de basura: así son las imágenes a sangre fría de la última compra de Daniel Sancho antes de ser detenido

La televisión tailandesa Thairath TV ha difundido unas imágenes tomadas desde la cámara de seguridad de un supermercado del país asiático en las que se ve a Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y acusado del asesinato del colombiano Edwin Arrieta, comprando varios utensilios el día antes del presunto crimen. Entre los objetos que se ven en la cinta del establecimiento y que Daniel se dispone a pagar se encuentran un cuchillo, bolsas de basura y otros productos de limpieza que podrían haberle servido para deshacerse del cadáver del cirujano.

Hoy se espera que el joven sea trasladado a la isla Koh Samui, donde el Tribunal Provincial decidirá el avance del caso. La Justicia de Tailandia tomará en cuenta las pruebas del crimen tomadas por la Policía, y entre las que se encuentra la propia confesión de Daniel: «Soy culpable, pero era su rehén. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho».

Además el hijo del reconocido actor español ha asegurado que está recibiendo muy buen trato por parte de la Policía y que él quiere "colaborar en todo lo que pueda". Además ha insistido que durante su custodia, la Policía tailandesa de Koh Phangan le llevaron incluso a cenar a un restaurante.

En caso de aceptarse las pruebas es probable que Sancho sea ingresado en prisión hasta el juicio, ya que la posibilidad de que quedase en libertad bajo fianza es baja dada la gravedad del caso.

Además, el joven hostelero asegura que puede hablar por teléfono con su familia y sus amigos. Y, aunque la familia ya ha contratado un despacho particular para su defensa, de momento le sigue representando una abogada de oficio de Tailandia. El abogado contratado podría empezar desde hoy a representarle, una vez sea trasladado a Samui.

La Policía ya localizó en un vertedero de Koh Phangan, el jueves y el viernes, algunos de los restos desmembrados del cadáver de Arrieta, como son la pelvis y la pierna derecha. La Policía ha confirmado que la cabeza también ha sido recuperada y que se ha identificado que pertenece a Arrieta, de 44 años.

El colombiano y el español se habían conocido a través de Instagram y se encontraron en Koh Phangan el pasado 2 de agosto. Sancho llegó a la isla el 31 de julio, y el día 1 de julio fue cuando las cámaras del supermercado le grabaron comprando un cuchillo y bolsas de basura negras y verdes en una tienda de la isla.