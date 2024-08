Inés Domecq: "Con IQ vivimos en un reto constante"

La diseñadora Inés Domecq lanza IQ Collection junto a Schweppes, una colección cápsula formada por tres looks inspirados en la versatilidad de Schweppes y en su nueva plataforma experiencial Perfect Moments, a través de la cual la marca pone en valor los momentos de disfrute y hedonismo que querríamos que durasen para siempre y reivindica la idea de saborear el tiempo.En este contexto, habla con LA RAZÓN sobre el estado actual de su firma.

¿Cómo estás, te encuentras en un buen momento profesional?

Con IQ vivimos en un reto constante. Ahora nos encontramos trabajando en la internacionalización de la marca y en seguir afianzando el proyecto de IQ Home que lanzamos el pasado mes de noviembre. Un proyecto que trabajamos con mi hermana Mercedes y que traslada el universo IQ a nuestras casas. No paramos, los buenos momentos profesionales hay que trabajárselos…

Tu estilo personal ha sido una gran inspiración para muchas mujeres. ¿Cómo describirías tu filosofía de la moda y qué te inspira a la hora de elegir tus looks diarios?

Ser fiel a mí misma, ser coherente con mi estilo y el contexto. No me disfrazo, no me pongo nada con lo que no esté cómoda y favorecida por mucho que esté de moda.

The IQ Collection ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento. ¿Cuál fue la motivación detrás de la creación de la marca y qué diferencia a The IQ Collection de otras firmas de moda?

El proyecto de IQ Collection nace después de la buena acogida que tuvimos con las colecciones cápsula que diseñé en 2019.Desarrollar mi propia marca es algo que siempre había querido hacer y empezamos llenas de ilusión en plena pandemia. Creamos prendas que no siguen modas, con una confección impecable y pensadas para que puedas rescatar en cualquier ocasión dependiendo de cómo las combines.

La moda sostenible está ganando cada vez más importancia. ¿Cómo aborda The IQ Collection la sostenibilidad en sus procesos de diseño y producción?

En nuestra marca el respeto al medio ambiente es muy importante, buscamos reducir nuestro impacto ambiental desde la selección de tejidos sostenibles como algodón orgánico, lino, etc. hasta el diseño de piezas duraderas y versátiles fomentando una moda que trasciende temporadas.

Para aquellas mujeres que buscan definir su propio estilo pero no saben por dónde empezar, ¿qué consejos les darías para encontrar y expresar su identidad a través de la moda?

Las tendencias están para saltárselas, se fiel a tu estilo y vistéte con aquello que te favorece, con lo que te ves más guapa.

Respecto a la colección de Swcheppes, ¿cómo ha surgido esta colaboración?

Es una colección limitada que refleja los Perfect Moments de Schweppes. Se compone de tres looks, dos vestidos y un mono, que son idóneos para vestir momentos perfectos, tanto de día como de noche, en las ocasiones más desenfadadas y en las más formales.

¿Qué buscas transmitir con esta colección cápsula?

Atemporalidad, elegancia, siluetas perfectas para momentos perfectos.

¿Qué tres estilos podemos encontrar?

Estos tres diseños hacen referencia a esos básicos que permanecen en el tiempo dentro del binomio perfecto que conforman el blanco y el negro. Reinterpretamos la vestimenta de barman con un sofisticado mono halter, descubrimos la espalda para sentir las burbujas más refrescantes y refinamos cualquier instante con un maxi ‘Black & White’ dress.

¿Por qué Marbella como destino de su presentación?

Porque Marbella siempre es un buen plan, además en verano es un buen punto de encuentro y cuando nos ofrecieron la posibilidad de presentar esta cápusla con Schweppes en Starlite nos encantó la idea.