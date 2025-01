Pipi Estrada se moja y habla sin tapujos sobre la verdadera relación de Mar Flores y Terelu Campos: "Por el camino han pasado cosas"

Pipi Estrada ha reaparecido ante las cámaras durante el cumpleaños del chef Mario Sandoval. Sin pelos en la lengua, el televisivo no ha dudado en pronunciarse sobre la última polémica en la que se ha visto envuelta Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, acusado este fin de semana de haber tirado huevos a la prensa.

Según el colaborador de televisión, la hija de Terelu estaba presente en ese momento, suceso que la joven a desmentido en "Vamos a ver". "Tiene perfil, tiene perfil de lanzador, tiene perfil de lanzador, yo creo que es un chico... Es que tú no vas a confirmar algo que te va a producir una vergüenza tremenda, y creo que incluso la propia Alejandra lo ha desmentido, ¿no? Bueno, pues a mí por otra vía, ya sabes cómo son las vías, oye, esto de las fuentes son como la fuente de las Cibeles, o la fuente de tu pueblo... lo único que te digo es que cuando él estaba lanzando los huevos, Alejandra estaba presente, Alejandra estaba presente", ha declarado Pipi. "Alejandra estaba presente, aunque lo haya desmentido, ya te digo que me viene por gente, que me comentan, y normalmente tienen mi confianza, o sea que los huevecitos los tira Carlo y Alejandra está presente", ha sentenciado el televisivo sobre el asunto.

Eso sí, Pipi Estrada no ha dudado en pronunciarse sobre el papel de Terelu Campos como abuela, que no ha parado de llevar tuppers de comida a su hija desde que nació el pequeño Carlo el 6 de diciembre de 2024. "Terelu con su gente es muy detallista y muy generosa. Que lleve tupper a su hija no me sorprende en absoluto. Yo creo que son gestos y detalles que a la propia Terelu le hacen feliz", ha declarado el televisivo, añadiendo que "es que era una madre muy entregada, muy preocupada y sobre todo muy atenta".

La relación de Terelu y Mar Flores

Pipi Estrada también se ha mojado sobre la actual relación de Mar Flores y Terelu Campos, a raíz de que en "Ni que fuéramos Shhh" destapasen que la modelo habría pedido no coincidir con la madre de Alejandra en la casa de la pareja. "No son dos consuegras al uso, son dos personalidades completamente diferentes, por el camino han pasado cosas, hay también amistades por el medio que realmente entorpecen que haya una buena relación, Nuria González, y hay cosas ahí que para solucionarlas necesitas mucho tiempo y sobre todo que coincidan en el bautizo, que coincidan en la comunión...", ha explicado el colaborador sobre Mar y Terelu. Además, Pipi se ha atrevido a vaticinar el futuro de la relación de ambas. "Nunca digas nunca jamás, pero a corto, medio plazo, no veremos a Terelu y a Mar Flores tomando un café juntas", ha sentenciado sobre el asunto.