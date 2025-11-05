Irene Rosales, tajante sobre Kiko Rivera: su reacción a su entrevista en televisión

Tras años alejado de la pequeña pantalla y centrado en su música y redes sociales, Kiko Rivera vuelve a la televisión para hacer algo que prometió no repetir: hablar sobre su vida privada. El hijo de Isabel Pantoja visitará el programa “¡De viernes!” y se sincerará sobre su divorcio de Irene Rosales, aunque todo apunta a que profundizará en otras cuestiones, como el distanciamiento de su madre y de su hermana, Isa Pantoja.

“Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana…”, comenta un cercano Kiko Rivera en el adelanto emitido de su entrevista. Una intervención que llega después de la entrevista de Irene Rosales en “Semana” y posteriormente “Y ahora Sonsoles”, el programa de Antena 3 en el que desveló la razón por la que había perdonado las infidelidades de su ya exmarido.

“Es verdad que soy una persona que soluciona el problema en el momento, perdono en el momento y olvido. Si yo no perdono y olvido en el momento, obviamente yo no podría haber seguido. De hecho, te he dicho durante el vídeo que no me acuerdo ni de la mitad. Es que soy una persona que, si se soluciona, lo borro”, expresó la andaluza.

Rosales no guarda rencor a Kiko Rivera, un sentimiento que parece mutuo, puesto que en los avances emitidos de la entrevista del hijo de Pantoja no se intuye ningún ataque a la madre de sus hijas. Ya dejaron claro tras anunciar su separación que entre ellos seguía existiendo respeto, cariño y que por encima de todo eran una familia. Una separación ejemplar en la que las afrentas no tienen cabida.

Irene Rosales, "tranquila" ante la entrevista de Kiko Rivera

Quizás por eso Irene Rosales se siente completamente calmada ante la entrevista de Kiko Rivera este viernes. Sabe que no le dirigirá ningún dardo y que no tiene nada que temer. El DJ ahondará en las razones de su separación y en lo apagado que estaba su matrimonio en los últimos meses, pero sin faltar el respeto a la mujer con la que ha compartido más de una década de su vida.

“Estoy tranquila en todos los sentidos”, ha señalado Irene Rosales ante las cámaras de la agencia Europa Press. Ni siquiera le preocupa que Kiko Rivera pueda hablar de la nueva relación que ella mantiene con Guillermo, con la que el DJ no estaría muy contento porque, según su entorno, “no le salen las cuentas”.