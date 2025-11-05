El padre de Lamine Yamal se casa con su novia Khristina, de 23 años

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha sorprendido a sus muchos seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, más concretamente en Instagram, su compromiso con Khristina, su novia de 23 años.

En la publicación, compartida el pasado sábado 1 de noviembre, el padre de la estrella del FC Barcelona aparece acompañado de su pareja y dos emoticonos: un corazón negro y un anillo de compromiso. De esta manera, el padre de Lamine Yamal hace sonar las campanas de boda.

Los comentarios no se han hecho esperar. Por un lado, hay quien apoya la decisión con un "Felicidades", "Sé un buen padre y una buena influencia", "Menuda combinación" o "Bien hecho", mientras que otros le critican por la diferencia de edad, 16 años.

La novia de Mounir Nasraoui saltó a la esfera pública durante la celebración del partido de ida de las semifinales de la Champions League entre el Barcelona y el Inter. Desde ese momento, muchas fueron las voces críticas con la relación.