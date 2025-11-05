Muere un amigo del príncipe Guillermo y Kate Middleton a los 45 años tras caerse de una azotea

Ben Duncan, compañero del príncipe Guillermo y Kate Middleton de la Universidad, ha muertos a los 45 años tras caerse de la azotea del conocido edificio Trafalgar St. James de Londres a más de 30 metros de altura. Según las informaciones, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada Duncan al llegar al lugar tras recibir varias llamadas avisando de que había un hombre arriba en la azotea. La muerte ha sido catalogada de "no sospechosa" y se descarta que hayan implicaciones de terceras personas. Se desconoce si fue voluntaria o accidental. "A pesar de los mejores esfuerzos del servicio de ambulancias de Londres, lamentablemente fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Ha sido algo inesperado, pero no se puede catalogar como un incidente sospechoso", informó la Policía al "Daily Mail" este martes 4 de noviembre.

Un hombre de realities

La trágica muerte de Ben Duncan acapara todos los titulares del día de hoy en Reino Unido y ha causado una gran conmoción en todo el país. El que fue compañero de Kate y Guillermo en la Universidad de St. Andrews era muy conocido en Inglaterra por haber participado en varios realities como "Gran Hermano".

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton, en el estreno de una película Dan Kitwood GTRES

Ben Duncan, además de por su paso por diferentes programas de televisión, ganó mucha popularidad por haber pertenecido al mismo círculo de amistades de los príncipes de Gales durante sus años universitarios. Cinco años después de graduarse con Kate y Guillermo, Duncan concedía una entrevista en "Daily Mail" sobre los inicios la pareja, como el día en el que Guillermo se fijó por primera vez Kate en un evento de su primer año de carrera: "Yo estaba allí y había muchas chicas guapas. Ella llevaba un vestido muy atrevido, un vestido transparente que parecía una media. Él estaba sentado en primera fila y tenía los ojos como platos. Ella lo rozó camino a la pasarela y las cosas nunca volvieron a ser iguales. Toda la historia de la monarquía había cambiado".

Caminos separados tras finalizar sus estudios

Aunque durante sus años universitarios pertenecieron al mismo grupo y compartieron confidencias, al acabar la Universidad los caminos Duncan y los Gales se separaron. Tanto Ben como el resto de amigos tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad durante la etapa que compartieron Saint Andrews con el Príncipe Guillermo.