El hijo de Helena Christensen, arrestado por agresión: confiesa haber golpeado a una mujer

Mingus, hijo del actor Norman Reedus, estrella de "The Walking Dead", y la modelo danesa Helena Christensen fue arrestado este sábado en Nueva York por presunta agresión a una mujer de 33 años, a la que golpeó e intentó estrangular, dejándola después tirada en el suelo.

Detienen al hijo de Norman Reedus, protagonista de The Walking Dead, tras ser acusado de agredir a una mujer: "Ha sido un malentendido" Models.com

Mingus salió con las manos esposadas tras la espalda de un apartamento de Chelsea, en el corazón de Manhattan, y fue escoltado hasta un coche de policía, después de que los oficiales respondiesen a una llamada al 911 realizada desde el domicilio.

La víctima está estable

Reedus indicó que una mujer en su apartamento amenazaba con quitarse la vida ingiriendo pastillas. La víctima, que fue conducida inmediatamente a un hospital, se encuentra estable, según la policía. Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York confirmó el arresto, pero dijo que el joven de 25 años no ha sido acusado formalmente, aunque podría enfrentar cargos de agresión en tercer grado.

Helena y Norman dieron la bienvenida a Mingus en 1999. Se separaron en 2003, cuando él tenía cuatro años, pero se mantuvieron unidos en la crianza del hijo. No es el primer arresto del joven ni su primer encuentro con la ley. En marzo de 2022, una semana después de hacer su debut como modelo en la portada de Vogue, aceptó un acuerdo de culpabilidad después de golpear a una mujer de 24 años durante el Festival de San Gennaro.

Fue sentenciado a cinco sesiones privadas de terapia por el ataque, por el cual se declaró culpable de un cargo de alteración del orden público, con una calificación menor. Acusó a la mujer de "buscar pelea" y alegó que ella y sus amigas le habían estado siguiendo mientras le arrojaban comida. Según su versión, "extendió el brazo" para protegerse y golpeó accidentalmente a la mujer.

De modelo a músico

El parecido físico con su madre es sorprendente. Aunque ha protagonizado campañas junto a su madre y ha desfilado en importantes pasarelas, actualmente está centrado en la música y ha lanzado cinco canciones en Spotify en los últimos tres meses, incluidas dos el 10 de agosto de 2025.

Cuando Mingus celebró su cumpleaños número 21 en octubre de 2020, Helena escribió un conmovedor homenaje a su único hijo. Junto a una serie de fotos que compartió en Instagram, escribió: "Me inspira constantemente tu ingenio, inteligencia, serenidad, amabilidad y gracia. Me llena el corazón de gratitud. Que te eligieran como mi hijo y a mí como tu madre en esta vida".