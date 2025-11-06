El mensaje de Antonia San Juan en pleno tratamiento contra el cáncer: "Tienes dos opciones: morirte o continuar"

Fue a principios del mes de septiembre cuando Antonia San Juan fue diagnosticada de cáncer y anunciaba que se alejaba de los escenarios para centrarse en su tratamiento y recuperación. Desde entonces, la artista ha compartido en su Instagram su día a día y su evolución, utilizando a modo de diario personal su perfil.

Al pie del cañón

En pleno proceso de recuperación, Antonia San Juan ha reaparecido en la Gala Break On Time 2025 y ha revelado cómo está llevando el tratamiento de quimioterapia. "Lo tienes que ir incorporando porque si no, una cosa es estar enferma y otra es vivirlo. No hay que vivirlo, hay que compaginarlo", ha expresado la actriz. "Tienes dos opciones: o morirte o continuar".

Antonia San Juan Gtres

Muy sincera, la intérprete ha reconocido que "no" es consciente de la ayuda que da a otros enfermos "ni quiero tampoco ser consciente de nada" porque "yo no lo hago con ninguna finalidad ni con nada. De hecho, todo lo que me proponen de ser imagen, yo no quiero".

"Me podría haber quedado en mi casa cultivando la enfermedad y diciendo que mal me encuentro y que pobrecita de mí, pero no, no es el caso", ha añadido Antonia San Juan, dejando bien claro que "a mí lo de luchar y ser una guerrera, no me gusta, esos calificativos no, yo no soy ninguna guerrera, yo soy una actriz trabajando".

El trabajo, su motor

Antonia San Juan volvía hace una semana al "Late Xou" de Marc Giró y se sinceraba sobre trabajar tras el diagnóstico. "Es el primer día después de todo el proceso, estoy feliz de estar trabajando tras todos los vaivenes que tiene esta enfermedad. No quiero convertirme en la imagen del cáncer, porque yo soy actriz, y el mejor premio que me pueden dar estando enferma es trabajo", expresaba la intérprete.