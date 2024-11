El mensaje de Isa Pantoja a su hijo Alberto tras anunciar su segundo embarazo

Isa Pantoja está embarazada de nuevo. La hija de la tonadillera se convertirá en madre de su primer hijo con Asraf Beno, su marido, en junio de 2025. La noticia ha causado un gran revuelo mediático y las reacciones no se han hecho de esperar. Incluso Kiko Rivera e Irene Rosales, a pesar de no hablarse desde hace años, también se han pronunciado sobre el asunto y no han dudado en darle la enhorabuena públicamente, dejando a un lado las rencillas familiares.

Ahora, la protagonista del día ha compartido con todos sus seguidores de Instagram la feliz noticia. "Lo mejor de nuestras vidas ya está sucediendo. Te esperamos tu papá, tu hermano y yo con todas las ganas del mundo", ha comenzado diciendo Isa Pantoja, muy emocionada por ampliar la familia junto a Asraf, el hombre de su vida. Además, le ha dedicado unas emotivas palabras a su hijo Alberto, que ahora será el hermano mayor: "Y a tí, Albert. El amor más grande que siento en mi vida es cuando me llamas "mamá". Nunca me sueltes la mano porque yo no lo haré jamás".

El post se ha llenado de infinitos mensajes de amor y cariño hacia Isa Pantoja y para la familia. Terelu Campos ha sido una de las famosas que ha comentado la publicación, deseándole lo mejor a la hija de la tonadillera en esta nueva etapa. "Isa quiero q sepas q me ha hecho muy feliz la noticia de tu embarazo. Sufrí mucho en tu entrevista en "¡De Viernes!" y merecéis tanto Asraf como tú esta nueva vida q estáis creando", ha escrito la madre de Alejandra Rubio.

Isabel Pantoja, abuela de nuevo

Isabel Pantoja se convertirá de nuevo en abuela cuando nazca el segundo hijo de Isa. De momento, la tonadillera no ha reaccionado al embarazo de la joven y no se espera que lo haga ya que su relación está rota y no parece que vaya a producirse un acercamiento entre ambas.

Isabel y Anabel Pantoja en una imagen de archivo Instagram

De hecho, según ha desvelado esta mañana Antonio Rossi en "Vamos a ver", la tonadillera también se habría distanciado de su sobrina Anabel. "Te digo que con Anabel no está tan cercana como la gente cree. Más bien está muy lejos. En los conciertos hace mucho que está desplazada. Tuvieron la excusa perfecta del embarazo y la desplazaron; pusieron a alguien profesional y dejaron de contar con sus servicios para todo. Diría que hace meses que ni hablan. Hay un distanciamiento personal", ha revelado el periodista.