Isabel Pantoja se asienta en República Dominicana con Agustín

Isabel Pantoja ha vuelto a aparecer este jueves en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón, pero lo hace desde una nueva realidad personal y vital. Según ha podido confirmar en exclusiva LA RAZÓN, la tonadillera lleva varias semanas instalada en República Dominicana, en las llamadas Antillas Mayores, concretamente en Cap Cana, una urbanización del este del país conocida por sus playas, su seguridad y sus complejos residenciales de alto nivel. Allí se habría mudado junto a su hermano y mano derecha, Agustín Pantoja, quien continúa siendo su principal apoyo en esta etapa marcada por litigios mediáticos, distancia familiar y un progresivo alejamiento de España. Lejos de la imagen de grandes mansiones caribeñas que algunos programas habían mencionado, la artista se habría asentado en un apartamento amplio y moderno, situado en una de las zonas residenciales más tranquilas del complejo. Este tipo de vivienda habría sido clave para tomar la decisión: aislamiento mediático, seguridad 24 horas y una ubicación estratégica cerca del aeropuerto de Punta Cana, desde donde es posible volar a Madrid sin escalas. Otra posibilidad era su querido Miami, pero era menos económico.

Isabel Pantoja acude al juzgado para ratificar la demanda contra varios periodistas Raúl Terrel Europa Press

Fuentes conocedoras del entorno de la cantante aseguran que la artista llevaba meses valorando un traslado temporal al extranjero para recuperar estabilidad emocional. El desgaste mediático, los conflictos familiares y la presión constante habrían sido detonantes para buscar un lugar donde, según quienes han visto su día a día, «pueda caminar sin cámaras, sin persecución y sin sentir que cada paso se analiza». Cap Cana, uno de los destinos favoritos de figuras públicas latinoamericanas, le permite precisamente eso: una rutina calmada, paseos por el puerto deportivo y la posibilidad de mantenerse aislada sin renunciar a comodidades de alto nivel. Aunque la artista no habría tomado aún una decisión definitiva sobre convertir República Dominicana en su residencia habitual, lo cierto es que, tal como confirman nuestras fuentes, ya vive instalada allí desde hace semanas. Su apartamento se encuentra plenamente acondicionado, Agustín ha trasladado parte de sus pertenencias y ambos habrían encargado un servicio de mantenimiento doméstico fijo para estancias prolongadas.

A pesar de este nuevo capítulo en el Caribe, Isabel Pantoja no puede desvincularse por completo de España debido a sus asuntos legales. Y en mitad de su aparente retiro dominicano, la tonadillera ha tenido que volver a Madrid para ratificar la querella que interpuso contra Mediaset, varias productoras y colaboradores por la presunta revelación y difusión de datos médicos privados derivados de su ingreso hospitalario en julio de 2024.La cantante ha llegado a los juzgados acompañada, como siempre, de Agustín. Ambos han mostrado una imagen de unión absoluta, avanzando del brazo mientras atravesaban la entrada habilitada para evitar la presión mediática. Eduardo de Urbano, su abogado, ha confirmado que la querella solicita más de cinco millones de euros en concepto de daños morales y perjuicios profesionales. Tras la comparecencia, el letrado ha explicado que la artista «no está bien» y que esta batalla legal, aunque necesaria, supone un desgaste añadido. ¿Su objetivo? aparecer únicamente cuando los compromisos legales lo exijan y regresar después a su refugio caribeño.