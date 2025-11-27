La esperada reaparición de Isabel Pantoja: en los juzgados y acompañada de su hermano Agustín

Isabel Pantoja ha reaparecido esta mañana en los juzgados de Pozuelo de Alarcón. Tras meses alejada del foco mediático, la tonadillera, acompañada por su hermano Agustín y su abogado, Eduardo de Urbano, ha acudido a ratificar la demanda que ha interpuesto contra medios de comunicación, productoras y tertulianos. Isabel reclama una indemnización que supera los cinco millones de euros, con una media de 500.000 euros por persona querellada.

Primeras imágenes

La artista ha reaparecido ante las cámaras tras las entrevistas de Kiko Rivera e Isa Pantoja en "¡De Viernes!", en las que los dos hablaron largo y tendido sobre u madre. A su llegada a los juzgados, Isabel Pantoja ha optado por guardar silencio sobre cualquier información relacionada con su familia. "Estoy bien gracias, un poquito resfriada", ha declarado la tonadillera, haciendo oídos sordos.

Isabel Pantoja acude al juzgado para ratificar la demanda contra varios periodistas Raúl Terrel Europa Press

Del brazo de su abogado, Isabel Pantoja, visiblemente agobiada por la presencia de la Prensa, tampoco se ha pronunciado sobre sus futuros planes de abandonar Cantora y comenzar una nueva vida lejos de España. Eduardo de Urbano ha insistido en que su clienta no iba a dar ninguna declaración.

Detalles de la macrodemanda

Isabel Pantoja vuelve a los juzgados para ractificar una macrodemanda contra Mediaset, productoras y tertulianos por las informaciones que se dieron sobre ella durante su ingreso hospitalario en julio de 2024 en Córdoba. Además de profesionales del medio, la tonadillera también señala a médicos y personal sanitario. Según la defensa de Isabel, habrían participado en la filtración de datos confidenciales sobre su ingreso.