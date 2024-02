Isabel Pantoja divide al Cabildo de Gran Canaria

Isabel Pantojaestá inmersa en su gira por el 50º aniversario del inicio de su carrera y, a pesar del éxito cosechado en sus primeros conciertos en Gran Canaria, Sevilla, Barcelona y Bilbao, una nueva polémica amenaza con enturbiar su regreso a los escenarios. El Cabildo de Gran Canaria se ha erigido como el principal patrocinador del tour de la cantante, por un importe neto de 160.500 euros, repartidos en tres pagos de 53.500.

En el contrato firmado entre el Cabildo y la empresa EC Entertainment Group, la promotora de la gira, se especifican unas «condiciones técnicas mínimas» que la tonadillera debe acatar en sus conciertos, desde la presencia de un stand con azafatas para repartir información de Gran Canaria como destino turístico hasta la obligación de interpretar el tema «Canarias, Canarias» con una agrupación de música popular canaria el día del concierto en Gran Canaria. Este tuvo lugar el pasado 26 de agosto de 2023, casi dos meses y medio antes de la firma del contrato.

Contrato de colaboración de Isabel Pantoja con el cabildo de Canarias Cedido

He aquí donde el Partido Popular de Canarias ha encontrado razones para cuestionar la tramitación del contrato de patrocinio del Cabildo con la promotora de Isabel Pantoja. El acuerdo no se formalizó hasta noviembre de 2023, tres meses más tarde de que la cantante viajara con su tour a Gran Canaria, el 26 de agosto, y a Sevilla, el 23 de septiembre. «Esto no es normal. Lo normal es firmar primero el contrato de patrocinio, y a partir de ahí obligar a la empresa promotora a cumplir las contraprestaciones establecidas en el acuerdo», indica el portavoz del Grupo Popular y líder de la oposición en el Cabildo grancanario, Miguel Jorge.

Sin embargo, lo que más llama la atención de la oposición es que fuera la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria –cuyo responsable es Teodoro Sosa, de Nueva Canarias– la que tramitara y adjudicara la promoción de la isla a la promotora de Pantoja, en lugar de Turismo de Gran Canaria, organismo público al que pertenece esta competencia.

La controversia ha llamado la atención de la prensa local y peninsular, y los populares lamentan que «frente al posible éxito que pudiera haber tenido este contrato de patrocinio publicitario, la realidad es que el resultado ha sido un esperpento, con una crítica generalizada en todos los medios de comunicación que en nada conviene a la imagen de la isla de Gran Canaria».

Isabel Pantoja Gtres

Una promoción cuestionada

De hecho, los populares del Cabildo cuestionan que Isabel Pantoja sea un buen reclamo para Gran Canaria, y echan en falta «un informe técnico de un funcionario especializado en labores de promoción turística que avale si este contrato es bueno o no para la isla». Ante esta situación de desconfianza, el PP ya ha exigido la factura del primer pago de 53.500 euros que debían abonarse a la promotora de Pantoja antes del 31 de diciembre del pasado año, así como un informe y un reportaje fotográfico que acredite el impacto publicitario que Gran Canaria ha obtenido gracias a la gira de la cantante.

Por su parte, Teodoro Sosa defiende que esta adjudicación se encuentra en la «actividad normal» de la consejería y mantiene que los datos «avalan» la inversión: «Obedece a un criterio que se mide con los espectadores directos e indirectos de los conciertos» de Pantoja.