Primeras palabras del supuesto “nuevo amor” de Isabel Pantoja

Después de meses hablando sobre lo mal que lo está pasando Isabel Pantoja, las tornas han cambiado de la noche a la mañana. Mucho se ha hablado de sus problemas económicos y sus conflictos familiares en los últimos tiempos, pero todo ha quedado en un discreto segundo plano cuando ha entrado en escena un misterioso hombre. Un caballero que ha sido señalado como posible nuevo amor de la tonadillera, al menos sí una nueva ilusión, como así aseguraba Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ y se ha ido desarrollando con nuevos datos en otros platós de televisión. La persona que habría hecho nido en el corazón de la cantante se llama Alejandro, tiene 68 años y está divorciado. Además, está directamente vinculada a su gira de conciertos, aunque es ingeniero de camino de profesión, ya jubilado, y vive en Gran Canaria. Pero el misterio terminó. Él ya ha hablado.

Alejandro, supuesta pareja de Isabel Pantoja Así es la vida

La hija de María Teresa Campos tiró de la manta y no pudo esperarse a que le tocase el día de colaborar en su programa y decidió adelantarse y soltar la bomba por videoconferencia: “Hoy he recibido un mensaje de alguien de Canarias muy relacionado con el Cabildo. Esta persona me da absoluta credibilidad. Me dice que Isabel Pantoja está enamorada”, decía, aunque luego daba un paso atrás y tan solo hablaba de “ilusionada, pero hay roneo”. Daba más pistas sobre quién es él, detallando que “es socio de una de las sociedades que está facturando los contratos de sus conciertos de Canarias y él ha querido invertir dinero en Isabel Pantoja”.

Pero Alejandro ha tomado la palabra y ha querido responder a las preguntas del programa de Sandra Barneda. Lo hace para desvincularse completamente de Isabel Pantoja, llegando a afirmar incluso que la haya conocido personalmente o que exista cualquier tipo de contacto entre ellos. “No la he visto en mi vida, no la conozco. No sé nada de ella. No tengo ni idea. No he ido nunca a un espectáculo suyo. Yo estoy casado, tengo mis hijos… Esto ha empezado como una broma, pero se está poniendo serio”, trataba de salir airoso de los rumores que afirman que habría iniciado un romance con la tonadillera.

Esta rotundidad con la que Alejandro ha dejado claro que no sabe nada de Isabel Pantoja ha sacado de quicio al periodista Juan Luis Galiacho, presente en plató: “No nos creamos lo que está diciendo. Yo pongo en duda totalmente sus palabras. Yo sé quién es este señor. Nosotros tenemos fuentes directas. No sé si su relación es intensa o no, pero que tienen relación, tienen relación. Es que, además, está divorciado. No es la persona que nos está mostrando. Ya veremos cuando se sepa más sobre el acuerdo de Isabel Pantoja con el Cabildo para sus conciertos”, rebatía.

Al parecer, Isabel Pantoja y Alejandro se conocieron en El Rocío y podría ser su nueva ilusión después de muchos años con el corazón sin dueño conocido. Eso de confirmarse que entre ellos hay algo más que negocios, pues él niega la mayor y defiende que ni tan siquiera la conoce en persona. La última pareja de la artista de la que se tuvo constancia no terminó nada bien. Fue Julián Muñoz, quien por aquel entonces era alcalde de Marbella y estaba casado con Mayte Zaldívar. Después llegaron los problemas con la justicia que terminaron cuando ambos acabaron en prisión por un delito de blanqueo de capitales englobado bajo el ‘caso Malaya’.