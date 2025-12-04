Tras la "isla de los pedófilos": las imágenes inéditas que reabren el caso Epstein

Washington vuelve a mirar hacia la sombra más turbia de la élite global. En menos de 24 horas, los demócratas del Comité de Supervisión del Congreso han difundido dos lotes sucesivos de material visual inédito -más de 200 fotografías y vídeos- tomados en Little St. James, la célebre isla privada en la que Jeffrey Epstein construyó su imperio de impunidad. Una propiedad que los habitantes de las Islas Vírgenes conocían, sin eufemismos, como "la isla de los pedófilos".

Las imágenes llegan en un momento crítico: a menos de dos semanas de que el Departamento de Justicia cumpla con su obligación legal de desclasificar los llamados "papeles Epstein", una vasta colección de archivos que podría reconfigurar el mapa de responsabilidades de uno de los casos más oscuros de las últimas décadas. Y el ambiente político, judicial y mediático es ya de máxima tensión.

Todo tipo de estancias

El primer lote difundido incluía fotografías tomadas en 2020: jardines impecables coronados por una señal de "No pasar", estancias interiores que alternan dormitorios austeros y salones decorados con extravagancia, y una sala que destaca por su inquietante composición: un sillón odontológico rodeado de máscaras masculinas, alineadas en la pared como testigos mudos. Según apunta The New York Times, aquella estancia podría haber estado vinculada a la última pareja de Epstein, la odontóloga Karyna Shuliak.

Epstein Island Photos ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El segundo envío amplía la perspectiva y, por momentos, suaviza la estética: planos que podrían pertenecer a un catálogo inmobiliario, estatuas desperdigadas, arte de gusto dudoso y fotografías donde aparecen Epstein y Ghislaine Maxwell -su cómplice, hoy cumpliendo 20 años de condena- posando ante figuras del poder internacional, incluido el papa Juan Pablo II. Otros vídeos muestran recorridos por la mansión, paseos junto al mar o estancias guiadas por un individuo cuya identidad aparece pixelada.

Pero el contenido, más allá de su carácter descriptivo, representa un paso estratégico para los demócratas. "Es una mirada desgarradora tras las puertas cerradas de Epstein", publicaron en X, acompañando la difusión de los archivos. "No cejaremos hasta poner fin al encubrimiento y hacer justicia a las supervivientes".

Los demócratas publican imágenes inéditas de la isla privada de Epstein Demócratas de la Cámara de Representantes Agencia EFE

El congresista Robert García fue explícito: el comité ha recibido también registros de J.P. Morgan y Deutsche Bank, entidades que gestionaron millonarios movimientos financieros para Epstein, y planea publicar esos documentos "en los próximos días", tras su revisión. Y lanzó un mensaje directo a Donald Trump, a quien acusa de dilatar el proceso: "Es hora de que el presidente Trump publique todos los archivos, ya".

Epstein Island Photos ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La Ley de Transparencia con los Archivos Epstein, aprobada por una abrumadora mayoría, obliga al Departamento de Justicia a publicar de manera sistemática todos los documentos no clasificados. Se habla de millones de páginas: registros de vuelo, comunicaciones internas, acuerdos de inmunidad, contratos, correos electrónicos y metadatos que podrían ayudar a reconstruir el perímetro real de la red de tráfico sexual que Epstein dirigió hasta su muerte en 2019.

Las excepciones contempladas -proteger a víctimas, preservar investigaciones, eliminar material explícito- generan inquietud entre los supervivientes, que temen que el nuevo proceso termine, una vez más, en un ejercicio de opacidad parcial. Lo que permanece intacta es la pregunta que sobrevuela Washington desde hace años: ¿hasta dónde llegó la red de Epstein y cuántos de sus aliados, influyentes y silenciosos, conocían lo que ocurría en aquella isla caribeña? La respuesta, según promete la ley, está cada vez más cerca.