Alexia Rivas confiesa su enfermedad y muestra la calva que le ha salido en la cabeza

Joaquín Prat ha abandonado el plató de ‘El tiempo justo’ para trasladarse a los camerinos. Aquí le esperaba Alexia Rivas, una de sus colaboradoras estrella, que aguardaba su momento para confesarse. Tiene un problema de salud que lleva tres semanas callando, pero considera oportuno ponerlo en conocimiento del público, para así poder ayudar a otras personas que se enfrentan a su propio mal y, de paso, prevenir los comentarios que pudiesen llegar en un futuro.

Y es que la periodista ha desvelado que padece una afección que le ha provocado la aparición de una gran calva en su cuero cabelludo. Algo con lo que lidia desde que sufriese un duro revés familiar. La muerte de su abuela le hizo perder el equilibrio emocional, que se ha somatizado en un tipo de alopecia de la que ha sido diagnosticada: “Lo que tengo yo no lo sabía, pero es muy común, y tiene una causa. Y es que las enfermedades muchas veces son por estrés y llevo una temporada, un año de mi vida, un 2025 difícil, aunque no lo parezca”, comienza a sincerarse la colaboradora sobre la máscara que se pone cuando sale a plató y tras la que esconde su drama personal.

Alexia Rivas se confiesa sobre su enfermedad

La periodista lleva unos meses sometida a mucho estrés y su cuerpo ha terminado resintiéndose. Lo ha somatizado en forma de una alopecia areata, que explica que “es cuando se crean placas redondas de calvas, ya puede ser en la cabeza, en las cejas, en la barba, en cualquier parte del cuerpo. En mi caso ha sido en la cabeza y me lo descubro en Ponferrada. Hace tres semanas que falleció mi abuela, una persona muy importante para mí, que me ha criado junto a mis padres y estaba abrazada a mi abuela, dándole besos, y mi dice mi madre ‘¿qué tienes en la cabeza Alexia?’”. Se trataba de una calva.

Le impactó tanto que “cuando lo vi me fui al baño a vomitar. Me puse a vomitar porque me estaba quedando calva. Imagínate la impresión de qué me está pasando, qué es esto…”. Aun así, en estas tres semanas y al ver que tiene tratamiento y solución, ha aceptado lo que le sucede. Confiesa que su pelo es algo muy importante para ella, clave en su estilismo, pero no le importa enseñar a cámara en primer plano la calva en la parte superior de su cabellera: “Es grandecita, la tengo desde hace un mes”. Un mal que se solucionará, que recuperará con el paso del tiempo, cuando rebaje el nivel de estrés.

Detalle de la calva de Alexia Rivas por alopecia areata Instagram

Justo cuando se le sumó la muerte de su abuela, a un duelo por una ruptura sentimental complicada, cambios en las condiciones laborales, cambio en su trabajo como influencer y más inquietudes que le hicieron verse desbordada por el estrés. Es por eso que Alexia Rivas ha querido dar el paso de enseñar su calva por la alopecia areata y acompañarlo de un mensaje contundente: “Si tú no combates el estrés, el estrés va a salir por algún lado. Yo quiero que la gente sepa que da igual en lo que trabajen, que da igual que nos peinen, que nos maquilles, que vayamos a eventos, que nos sentemos en platos… que también tenemos problemas y tenemos estrés, que a mí me ha pasado esto y mañana me puede pasar otra cosa. Quiero mostrarme humana y cercana al público”.